Canada : Trump ferme la porte aux négociations commerciales avec les USA

Le président Donald Trump a mis un terme brutal aux pourparlers économiques entre Washington et Ottawa, accusant le gouvernement canadien d’avoir manipulé une publicité mettant en scène la voix de Ronald Reagan a rapporté Reuters. L’annonce, diffusée jeudi sur la plateforme Truth Social, a provoqué une onde de choc dans les milieux diplomatiques et économiques, alors que les deux pays tentaient encore de désamorcer les tensions liées aux nouveaux droits de douane américains.

Une rupture motivée par une vidéo jugée frauduleuse

Selon le président américain, le Canada aurait diffusé une publicité d’environ 75 000 dollars présentant faussement Ronald Reagan comme critique des taxes imposées par les États-Unis. Donald Trump affirme que ce message audiovisuel, dénoncé par la Fondation Ronald Reagan, constitue une manipulation et une interférence dans des affaires judiciaires en cours, notamment celles de la Cour suprême des États-Unis.

Estimant que cette initiative franchissait une « ligne rouge », Trump a ordonné la suspension de toutes les discussions commerciales bilatérales, en invoquant la défense de la sécurité nationale et des intérêts économiques américains. Pour lui, les droits de douane ne sont pas seulement un instrument financier : ils relèvent d’une logique de protection stratégique.

Des tensions commerciales déjà vives

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump a rétabli une politique commerciale offensive. Il a imposé un tarif de 10 % sur la majorité des importations, accompagné de surtaxes ciblant les produits en acier, en aluminium et dans le secteur automobile. Ces mesures ont suscité la réaction de plusieurs partenaires économiques, dont le Canada, qui avait engagé des discussions pour obtenir des exemptions ou des ajustements tarifaires.

Ces tentatives diplomatiques avaient encore une chance d’aboutir avant la rupture annoncée jeudi. Pour certains observateurs, la vidéo incriminée n’a été que le prétexte d’une décision déjà envisagée, car la position américaine restait inflexible sur la question des droits de douane. Cette rupture pourrait désormais compliquer la circulation de plusieurs produits stratégiques nord-américains, notamment dans l’industrie automobile et les chaînes de production intégrées entre les deux pays.