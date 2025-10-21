Catch : décès de Sir Mo, figure du duo Men on a Mission

La famille du catch vient de perdre l’un de ses visages emblématiques des années 1990. Robert Horne, plus connu sous le nom de Sir Mo, s’est éteint à 58 ans dans un hôpital du Texas. D’après le média américain People, il souffrait depuis plusieurs années de graves complications de santé. Son frère Gerald Horne a confirmé que le lutteur avait succombé à une pneumonie aggravée par une infection sanguine.

Une perte qui ravive une série de disparitions

La disparition de Sir Mo survient quelques mois après celle d’un autre géant du ring, Hulk Hogan, mort le 24 juillet 2025 à Clearwater, en Floride, des suites d’un infarctus. Ces deux figures ont marqué des générations de fans à travers le monde, chacune à leur manière : Hogan en véritable icône mondiale, Mo en symbole d’une époque où la WWE mêlait divertissement et fraternité. Et voilà que le catch américain perd coup sur coup deux de ses anciens piliers, laissant derrière eux une nostalgie certaine parmi les amateurs de ce sport-spectacle.

L’héritage d’un duo marquant

Entré dans la WWE en 1993, Sir Mo formait avec Nelson Frazier Jr., alias Mabel (plus tard connu sous le nom de Viscera), le duo Men on a Mission. Leur style exubérant, leurs tenues colorées et leur complicité sur le ring avaient séduit un large public. Accompagnés au départ d’un manager charismatique, Oscar, ils apportaient une touche d’énergie urbaine et d’humour à un univers souvent dominé par la rivalité brute. Leur triomphe de mars 1994, lorsqu’ils remportèrent les titres par équipe, demeure un moment fort de l’histoire du catch — même si leur règne n’aura duré que deux jours.

Après leur séparation, Horne était resté actif dans le milieu, participant à des événements indépendants et encadrant de jeunes lutteurs. Son parcours témoigne d’une passion constante pour le ring, bien au-delà de la gloire passagère des projecteurs.

Une disparition saluée par le monde du catch

Les messages d’hommage affluent sur les réseaux sociaux, rappelant le rôle de Sir Mo dans la popularisation du catch au début des années 1990. Pour de nombreux fans, il représentait l’esprit d’équipe et la bonne humeur caractéristiques de cette époque. Son décès laisse un vide au sein d’une génération de catcheurs dont beaucoup ne sont plus, mais dont l’influence reste vivace dans la mémoire collective des amateurs de la WWE.