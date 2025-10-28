TikTok : décès inexpliqué de l'influenceur Ben Bader

Triste nouvelle pour le secteur de l’influence. En effet, l’américain Ben Bader, connu pour ses vidéos TikTok, a été retrouvé mort, le 23 octobre dernier. Suivi par plus de 200.000 personnes sur les réseaux sociaux, il proposait notamment du contenu lifestyle et autres conseils financiers.

Son décès, survenu quelques heures avant un dîner prévu avec sa compagne, a été révélé publiquement par cette dernière via les réseaux sociaux. Ce décès, absolument personne ne s’y attendait. En effet, des vidéos ont été publiées par Ben Bader sur sa plateforme, quelques heures seulement avant que le drame ne survienne, à la grande surprise de tout le monde donc.

Un décès inattendu

Cette nouvelle est d’autant plus tragique, que l’influenceur venait de célébrer son 25e anniversaire. Il venait aussi de mettre en ligne un programme de formation dédié aux investissements financiers afin d’aider ses followers à générer des revenus complémentaires, quand bien même ce type de contenu est souvent pointé du doigt.

En outre, sa compagne a confirmé s’être entretenue avec lui, via téléphone, quelques heures avant que son décès ne soit officialisé. Les autorités américaines ont, en ce sens, annoncé une enquête et devraient communiquer prochainement les résultats des investigations à la famille.

Sur les réseaux sociaux, ses fans et followers ont tenu à lui adresser de nombreux messages d’hommage, mais aussi et surtout de soutien à sa compagne et à la famille de l’influenceur en cette période particulièrement complexe.

Le monde de l’influence, sous le choc

Il y a quelques jours, une influence australienne, Stacey Hatfield, spécialisée dans le contenu culinaire, a également trouvé la mort, quelques heures seulement après la naissance de son premier enfant. Un autre influenceur d’origine brésilienne, Kadu Santos, spécialisé dans le contenu sport et bodybuilding est également décédé il y a peu, sans que nous sachions véritablement pourquoi.