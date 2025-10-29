Décès de l’influenceuse TikTok Kae Bradshaw, 29 ans, des suites d’un cancer

Kae Bradshaw, connue sur TikTok pour avoir partagé son quotidien face à la maladie, est morte à 29 ans des suites d’un cancer. Son mari Austin Bradshaw a annoncé qu’elle s’était éteinte ce lundi en présence de ses proches. La jeune femme était suivie par une large communauté qui avait découvert son histoire lorsque son état de santé s’était aggravé.

Un parcours suivi par une large audience

Kae Bradshaw s’était fait connaître sur TikTok en publiant des vidéos retraçant son combat contre un cancer des voies biliaires. Elle décrivait les traitements, ses rendez-vous médicaux et les effets de la maladie sur sa vie personnelle. Ses publications avaient trouvé un écho auprès de nombreux internautes, qui appréciaient la franchise avec laquelle elle partageait son quotidien.

Au fil des mois, elle avait expliqué que les options thérapeutiques se réduisaient. Elle avait notamment indiqué ne plus pouvoir bénéficier de chimiothérapie, ce qui avait suscité de nombreux messages de soutien. Son époux avait régulièrement pris la parole pour donner des nouvelles lorsque son état ne lui permettait plus de s’exprimer.

Une créatrice de contenu suivie pour son témoignage

Avant que son histoire ne touche un large public, Kae Bradshaw publiait des contenus axés sur sa vie de jeune adulte, puis avait progressivement orienté ses vidéos vers son expérience avec la maladie. Ses publications mêlaient informations sur son parcours médical et moments de vie quotidienne. Cette approche avait contribué à sensibiliser son audience à un type de cancer rarement évoqué sur les réseaux sociaux.

L’annonce de son décès a entraîné de nombreux messages de condoléances. Plusieurs internautes ont salué son courage et la transparence avec laquelle elle avait documenté sa situation, soulignant l’impact de ses vidéos sur les personnes concernées par la maladie.

L’histoire de Kae Bradshaw a marqué une partie de la communauté TikTok. Son témoignage restera associé à la volonté de montrer sans filtre les réalités d’un combat contre le cancer, un choix qui avait rassemblé autour d’elle une audience attentive jusqu’à ses derniers jours.