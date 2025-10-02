CDC Bénin : un bilan 2024 marqué par la croissance et l’innovation

La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a présenté, le mercredi 1er octobre 2025, son rapport annuel de gouvernance et RSE 2024 au cours de la première phase de l’initiative « Media on the Spot », tenue dans les locaux de l’institution.

Ce rendez-vous, devenu une tradition, traduit la volonté de transparence et d’ouverture de la CDC Bénin vis-à-vis de ses parties prenantes, en accord avec les standards internationaux de communication financière. La directrice générale de la CDC Bénin, Maryse Lokossou, a salué une année 2024 marquée par des avancées notables dans la consolidation du rôle de l’institution comme levier financier du développement national. La CDC Bénin a intensifié la mobilisation de ressources, soutenu des investissements stratégiques dans les infrastructures de transport, l’immobilier et l’industrie, tout en approfondissant la réflexion sur de nouveaux produits d’épargne. La structuration de la Facilité de Financement Vert, en partenariat avec la Banque Africaine de Développement, figure également parmi les acquis phares, de même que le renforcement de la digitalisation et la modernisation des processus internes.

Le total du bilan a progressé de 958,687 milliards de FCFA en 2023 à 1 061,967 milliards en 2024, soit une croissance de 10,76 %. Le résultat net s’est établi à 17,973 milliards de FCFA, portant le cumul des bénéfices sur les cinq dernières années à 57,504 milliards de FCFA. Ces performances, d’après la directrice générale, résultent d’un engagement collectif de toute l’équipe de l’institution, de la Commission de surveillance, des partenaires stratégiques et de la confiance des investisseurs.

Au-delà des résultats financiers, l’exercice 2024 a vu l’adoption de la feuille de route « Weziza », issue de la revue du Plan Stratégique 2021-2025, ainsi que d’un nouvel organigramme pour renforcer l’efficacité opérationnelle. La CDC Bénin a également accru son appui aux PME, notamment à travers son partenariat avec l’ADPME et la gestion fiduciaire du PAEB, tout en soutenant le système financier national. Ces actions, selon Maryse Lokossou, démontrent la volonté de l’institution d’accompagner la transformation structurelle de l’économie béninoise.

Pour 2025, la CDC Bénin se projette sur plusieurs priorités. Le renforcement du financement des PME/PMI en vue de dynamiser l’entrepreneuriat et l’industrialisation, le développement de nouveaux produits d’épargne pour répondre aux besoins des populations, la diversification des partenariats stratégiques et l’accélération des travaux liés à la Facilité Verte. L’institution entend également poursuivre la promotion d’une gouvernance exemplaire, condition indispensable à la confiance des parties prenantes.