Chine : Trump change de ton et dit vouloir "aider" le pays

Il y a deux jours, le président américain Donald Trump a vivement critiqué la position chinoise, accusant Pékin d’être une menace pour la stabilité mondiale. La raison ? les mesures protectionnistes annoncées par la Chine qui selon l’administration américaine, pourrait avoir un impact terrible sur les finances.

Cette critique de la part de Washington intervient dans un contexte particulier, marqué par l’annonce chinoise selon laquelle des restrictions allaient être imposées sur les produits exportés à l’international, et notamment en Chine, à partir du moment où ces derniers contiennent plus de 0.1% de terres rares extraites et travaillées en Chine.

Pékin limite ses exportations de terres rares

Une posture assumée par Pékin, qui a été perçue par Washington, comme la volonté par la Chine de consolider son emprise sur les chaînes d’approvisionnement globales, au détriment des partenaires occidentaux. Le président américain a alors menacé de droits de douane de 100% toutes les importations chinoises. Une sortie qui a suscité un tollé sur les marchés, qui se sont tout simplement effondrés.

Mais ce dimanche, le locataire de la Maison-Blanche a finalement opté pour une approche plus mesurée. Quasiment 48 heures après ses violentes critiques, le chef de l’État américain s’est montré plus conciliant, ouvrant la porte au dialogue et à l’échange. Il a notamment insisté sur son souhait de “prospérité mutuelle”, préférant finalement éviter une confrontation aux conséquences économiques potentiellement dramatiques.

Inflation en hausse aux États-Unis

Les barrières douanières imposées par Washington sur le reste du monde ont un effet déjà tangible sur les américains. Selon les chiffres de la CPI (indice mensuel en lien avec le consommateur, annoncé par les autorités) la hausse des prix aux États-Unis a accéléré sur un an à 2.9% en août, contre 2.7% le mois précédent. Une nouvelle guerre commerciale pourrait servir de catalyseur en entraîner une hausse incontrôlée des prix à la revente, impactant à la fois les américains et le gouvernement Trump.