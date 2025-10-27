CIA : le Venezuela dit avoir arrêté des mercenaires liés à l'agence

Ce dimanche 26 octobre 2025, le Venezuela s’est montré très critique à l’encontre des États-Unis. Dans un contexte notamment marqué par de vives tensions entre Washington et Caracas, l’administration vénézuélienne est montée au créneau pour pointer du doigt les exercices militaires prévus à Trinité-et-Tobago.

Dans les faits, le Vénézuéla a tout simplement pointé du doigt la provocation orchestrée par Washington, accusant les États-Unis et leur armée de rechercher la déstabilisation de la région. Dans le même, les forces de police vénézuéliennes ont annoncé l’arrestation d’un groupe d’individus, présentés comme étant des mercenaires opérant au compte de la CIA.

Caracas annonce l’arrestation de mercenaires proches de la CIA

Cette arrestation d’individus liés de près ou de loin aux États-Unis pourrait avoir un impact d’autant plus considérable s’il s’agissait de citoyens américains. Pour le moment toutefois, aucune information n’a été dévoilée à ce sujet. De ce fait, nul ne sait combien de personnes auraient été arrêtées par les autorités vénézuéliennes ni dans quelles circonstances (où et quand, notamment).

Les autorités affirment cependant ces individus détiendraient des informations compromettantes pointant vers une implication directe des États-Unis dans des actions visant à nuire au Venezuela. Une sortie qui intervient dans un contexte tendu, marqué par la volonté américaine de faire tomber le gouvernement de Nicolás Maduro, qu’ils estiment être illégitime et qui favoriserait le transit de drogue, notamment à destination des États-Unis.

Washington n’a pas réagi aux accusations

De son côté, le Vénézuéla, à travers la venue américaine à Trinidad-et-Tobago, voit en cette opération, la volonté de faire chuter un régime déjà acculé par des crises politiques et économiques persistantes, bien que soutenu par quelques partenaires, comme la Russie ou la Chine. Les annonces concernant les arrestations n’ont, par ailleurs, pas été suivies par la présentation publique de preuves quelconques. Washington n’a pas réagi à ces accusations.