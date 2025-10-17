Classement FIFA : Le Bénin enregistre un modeste progrès

Le football béninois poursuit son ascension, lente mais régulière. Dans le dernier classement mondial publié ce vendredi 17 octobre 2025 par la Fédération internationale de football association (FIFA), le Bénin enregistre un nouveau pas en avant. La sélection nationale gagne une place et se hisse au 92ᵉ rang mondial, confirmant les progrès observés ces derniers mois.

Cette évolution, modeste mais significative, découle des 2,03 points engrangés par les Guépards à la suite de leurs dernières prestations dans les éliminatoires de la Coupe du monde. Sur le plan continental, le Bénin améliore également sa position, passant de la 20ᵉ à la 19ᵉ place africaine, un signe encourageant dans un environnement hautement compétitif.

En Afrique, le Maroc domine toujours les débats et reste le seul pays du continent présent dans le Top 20 mondial. Il est suivi du Sénégal, de l’Égypte, de l’Algérie et du Nigéria, qui complètent le groupe de tête. À l’échelle mondiale, la FIFA place désormais l’Espagne en tête du classement, devant l’Argentine championne du monde en titre et la France. Le Portugal et le Brésil se partagent respectivement les cinquième et septième places.