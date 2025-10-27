Communale au Bénin : Les candidats se font toujours désirer à la CENA

À vingt-quatre heures de la fin du délai prévu pour le dépôt des candidatures aux élections communales, la Commission électorale nationale autonome (CENA) n’a encore enregistré aucun dossier. L’opération, lancée le vendredi 24 octobre 2025, s’achève ce mardi 28 octobre à minuit, conformément au calendrier électoral.

Depuis le démarrage du processus, les agents affectés à la réception des dossiers n’ont reçu aucun représentant de parti politique. Cette situation place les formations en lice devant l’obligation de se présenter à la CENA dans les prochaines heures si elles souhaitent participer au scrutin.

La procédure d’enregistrement des candidatures constitue une étape importante dans la préparation des élections locales de 2026. Elle doit permettre à chaque parti de présenter des listes complètes pour les 546 arrondissements du pays, conformément aux dispositions du Code électoral révisé en mars 2024.

À la veille de l’ouverture de cette phase, le président de la CENA, Sacca Lafia, avait rappelé la nécessité pour les partis de respecter les délais et les exigences légales. Ces dispositions, selon l’institution, visent à garantir la représentativité et la transparence du processus électoral.

La lenteur observée depuis le lancement de l’opération laisse supposer que plusieurs formations sont encore en train de finaliser leurs listes. La CENA indique, pour sa part, être prête à recevoir les dossiers jusqu’à la clôture officielle. À quelques heures de la date butoir, l’enjeu reste donc entier : les partis politiques sont appelés à déposer leurs candidatures dans les délais, au risque d’être exclus du processus des élections communales de 2026.