Communales 2026 au Bénin : La CENA attend toujours les candidats

Le processus de dépôt des dossiers de candidature pour les élections communales de 2026 se poursuit à la Commission électorale nationale autonome (Céna), mais sans véritable mouvement. En cette deuxième journée, aucune formation politique ne s’est encore présentée au siège de l’institution à Cotonou pour soumettre officiellement ses dossiers.

Lancée le vendredi 24 octobre 2025, cette phase d’enregistrement marque une étape décisive du calendrier électoral. Elle s’achèvera le mardi 28 octobre à minuit, délai fixé pour le dépôt de toutes les listes de candidatures.

Lors de sa déclaration à la veille de l’ouverture de cette opération, le président de la Céna, Sacca Lafia, avait rappelé l’importance de cette étape et la nécessité pour les partis politiques de se conformer strictement aux dispositions du Code électoral révisé en mars 2024. Celui-ci impose désormais à chaque formation de présenter des listes complètes de candidats dans les 546 arrondissements du pays. Cette exigence vise, selon la Céna, à garantir une meilleure représentativité et à renforcer la crédibilité du processus électoral.