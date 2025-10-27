Communales au Bénin : Aucun dossier déposé à la Céna après trois jours

Trois jours après l’ouverture de cette phase cruciale du calendrier électoral, aucun parti politique ne s’est encore présenté au siège de la Commission électorale nationale autonome (Céna) à Cotonou pour soumettre officiellement ses dossiers.

Lancée le vendredi 24 octobre 2025, cette opération d’enregistrement marque une étape essentielle dans la préparation des prochaines élections locales. Elle prendra fin le mardi 28 octobre à minuit, date butoir fixée pour le dépôt de toutes les listes de candidatures. Mais à mi-parcours, le processus reste sans véritable mouvement.

À la veille de l’ouverture de cette phase, le président de la Céna, Sacca Lafia, avait insisté sur l’importance du respect des délais et des exigences du Code électoral révisé en mars 2024. Ce texte impose désormais à chaque formation politique de présenter des listes complètes de candidats dans les 546 arrondissements du pays. Une disposition qui vise, selon l’institution électorale, à renforcer la représentativité et la crédibilité du scrutin.

Malgré ces rappels, la lenteur observée dans le dépôt des dossiers laisse penser que plusieurs partis sont encore à l’étape de finalisation de leurs listes. La Céna, pour sa part, dit rester mobilisée pour recevoir les candidatures jusqu’à la date limite fixée. À moins de 48 heures de la clôture, tous les regards se tournent désormais vers les formations politiques, appelées à franchir le pas pour éviter tout risque d’exclusion du processus électoral.