Convocation de Yayi, Agbodjo et Lodjou au Bénin : Le parti réagit

Le parti Les Démocrates (LD) a réagi, ce 22 octobre 2025, à la convocation adressée à son président, l’ancien chef de l’État Thomas Boni Yayi, par la Direction de la Police Judiciaire. Dans un communiqué signé du Dr Guy Dossou Mitokpè, secrétaire national à la communication, le parti dénonce une « manœuvre d’intimidation » visant ses principaux responsables à l’approche de l’élection présidentielle de 2026.

Selon le document publié sur sa page Facebook, la convocation a été délivrée par exploit d’huissier le mardi 21 octobre 2025 à 15 h 20. Elle intime à l’ancien président de la République de se présenter à la Direction de la Police Judiciaire le lendemain, mercredi 22 octobre à 9 h. Le parti indique n’avoir reçu aucune précision quant aux motifs de cette procédure, ce qu’il qualifie « d’étonnant et d’indignant ».

Le communiqué relève également que cette convocation intervient après celles adressées, dans des conditions similaires, aux deux candidats désignés par Les Démocrates pour la présidentielle de 2026, Me Renaud Agbodjo et l’honorable Jude Lodjou. Pour le parti, cette série d’actes « s’inscrit dans une stratégie d’intimidation » visant à fragiliser son organisation et à compromettre les chances de l’alternance démocratique.

Le parti rappelle que M. Thomas Boni Yayi, qui a dirigé le Bénin durant dix ans, « a toujours fait preuve de loyauté et d’attachement aux valeurs républicaines ». Il estime que « le traitement qui lui est infligé porte atteinte à la dignité due à son statut d’ancien chef d’État ». Dans des termes fermes, Les Démocrates affirment que ces actions « révèlent l’état de panique d’un régime en fin de mandat » et traduisent « une volonté d’instrumentaliser les institutions judiciaires et sécuritaires à des fins partisanes ».

Les Démocrates réaffirment leur engagement en faveur de la démocratie, de la paix et de la transparence électorale. « Nous ne céderons à aucune provocation », conclut le communiqué, assurant que le parti poursuivra son action « pour la vérité des urnes et le respect de l’ordre constitutionnel ».