Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara réélu avec 89,77 % des voix

Le président ivoirien Alassane Ouattara a été réélu pour un nouveau mandat à la tête de la Côte d’Ivoire. Selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale indépendante (CEI), il a recueilli 89,77 % des suffrages à l’issue du scrutin du 25 octobre 2025. Cette large victoire confirme son maintien au pouvoir, dans une élection marquée par une participation jugée moyenne et une opposition affaiblie.

Une victoire sans surprise

La proclamation des résultats a été suivie d’un calme relatif dans les grandes villes du pays, où les électeurs attendaient la confirmation de la réélection du chef de l’État. Le camp présidentiel a salué un « vote de confiance massif », tandis que certains observateurs ont souligné la faible intensité de la compétition électorale. Les principaux concurrents du président sortant, issus de petits partis ou de candidatures indépendantes, n’ont pas réussi à mobiliser au-delà de leurs bases régionales.

Les premiers messages de félicitations adressés à Alassane Ouattara sont venus de plusieurs dirigeants africains, alors que la Commission électorale a précisé que le taux de participation s’élevait à environ 56 %. Le président a promis de poursuivre les programmes de développement économique et les réformes engagées depuis son arrivée au pouvoir, en insistant sur la stabilité institutionnelle du pays.

Une opposition affaiblie avant le scrutin

L’élection s’est tenue sans plusieurs figures majeures de la scène politique ivoirienne. Tidjane Thiam, ancien patron de Credit Suisse et membre du PDCI, ainsi que Laurent Gbagbo, ex-président, ont tous deux été écartés de la course. Le Conseil constitutionnel avait invalidé leurs candidatures début septembre, invoquant notamment des questions liées à leur nationalité ou à leur situation sur les listes électorales. Ces exclusions ont profondément modifié l’équilibre politique du scrutin, laissant peu de place à une véritable alternance.

Certains opposants ont dénoncé une élection « verrouillée », tandis que d’autres ont appelé à la poursuite du dialogue politique. Les observateurs internationaux présents sur place ont évoqué un scrutin globalement pacifique, mais marqué par une compétition restreinte.

La confirmation officielle des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel est attendue dans les prochains jours. Alassane Ouattara entamera alors un nouveau mandat, avec la promesse de consolider la croissance économique et de maintenir la stabilité d’un pays qui demeure l’un des pôles majeurs de la région ouest-africaine.