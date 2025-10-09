Côte d’Ivoire : Dangote Cement inaugure sa nouvelle usine

Dangote Cement Côte d’Ivoire a officiellement lancé sa nouvelle usine le 9 octobre à Attingué PK24, à une trentaine de kilomètres d’Abidjan. Sous la direction de Serge Gotta, l’entreprise prévoit de commercialiser un ciment de qualité supérieure destiné aux grands constructeurs comme aux artisans. L’infrastructure, conçue pour produire jusqu’à 3 millions de tonnes de ciment par an, représente un investissement stratégique de 100 milliards de FCFA. Selon le communiqué, ce projet devrait générer plus de 1 000 emplois directs et 2 000 emplois indirects, renforçant ainsi la filière ciment dans le pays.

Une capacité de production inédite pour le marché ivoirien

L’usine, érigée sur 50 hectares, est désormais opérationnelle et constitue la deuxième plus grande installation de production de ciment en Afrique après celle du Nigeria. La cérémonie d’inauguration a marqué le début de la commercialisation du ciment sur le marché national, offrant aux acteurs du secteur des matériaux de construction un produit adapté à diverses applications. L’entreprise met l’accent sur la qualité de ses matériaux et sur la régularité de l’approvisionnement, ce qui pourrait influencer la stabilité des prix et la disponibilité dans tout le pays.

Le choix du site à Attingué PK24 permet de réduire les coûts logistiques et d’assurer une distribution efficace vers les principaux centres urbains. Les constructeurs et artisans pourront ainsi accéder plus facilement à un ciment conforme aux standards industriels. Cette stratégie devrait soutenir les projets de construction résidentiels et commerciaux, tout en créant un réseau d’approvisionnement fiable et durable.

Rôle stratégique de la filière ciment pour Dangote

La filière ciment constitue l’un des piliers du groupe Dangote, fondé au Nigeria et présent dans plusieurs pays africains. Historiquement, le groupe a misé sur le développement de capacités industrielles locales pour réduire la dépendance aux importations et stimuler l’emploi. Le lancement de l’usine ivoirienne traduit cette logique, dix ans après le début des travaux, avec un objectif clair : renforcer la production locale pour soutenir la croissance du secteur du bâtiment.

L’usine est également intégrée aux politiques nationales de développement industriel, qui encouragent la production locale et la création d’emplois. L’importance de ce projet peut être explorée à travers des liens vers des analyses économiques ou des rapports sectoriels. Par ailleurs, cette initiative pourrait influencer la dynamique concurrentielle du marché régional et la disponibilité des matériaux pour les chantiers publics et privés.

L’entreprise s’apprête maintenant à suivre la montée en charge progressive de la production, avec des indicateurs de performance et des projections de croissance disponibles dans les rapports annuels et communications officielles.