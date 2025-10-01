Côte d’Ivoire : le FMI annonce une bonne nouvelle pour l’économie

Le Fonds monétaire international (FMI) et les autorités ivoiriennes ont finalisé un accord au niveau technique sur plusieurs programmes de financement. Cette décision ouvre la voie à un nouveau décaissement de près de 844 millions de dollars, destiné à soutenir les réformes en cours. La mission du FMI s’est achevée à Abidjan après deux semaines de discussions. L’institution a salué la discipline économique du pays et sa capacité à mobiliser des ressources supplémentaires.

Un financement supplémentaire validé par le FMI

À l’issue de la mission conjointe avec les autorités, le FMI a confirmé l’accord sur la cinquième revue des dispositifs de Facilité élargie de crédit (FEC) et de Mécanisme élargi de crédit (MEC), ainsi que sur la quatrième revue du Fonds pour la résilience et la durabilité (FSR). Ce nouveau palier permettra le décaissement de 843,9 millions de dollars, ce qui portera le montant total reçu par la Côte d’Ivoire à près de 2,2 milliards $. Ces fonds sont destinés à renforcer la stabilité budgétaire, financer des projets structurants et accompagner la mise en place de réformes économiques jugées essentielles.

Selon les services de l’institution, la trajectoire adoptée par Abidjan montre une volonté claire de concilier rigueur financière et investissements productifs. Les progrès relevés concernent notamment la gestion des finances publiques, la modernisation du système fiscal et le soutien aux secteurs porteurs. Ces avancées confortent la confiance des partenaires internationaux, qui considèrent le pays comme un pôle de stabilité dans la région.

Une stratégie nationale tournée vers la résilience économique

Depuis quelques années maintenant, la Côte d’Ivoire déploie des stratégies pour diversifier son économie et réduire sa dépendance aux seules exportations de matières premières. Ces efforts se traduisent par des investissements dans les infrastructures, l’énergie, l’agro-industrie et les services financiers. Le pays a également mis en place des réformes visant à renforcer la compétitivité du secteur privé, attirer des capitaux étrangers et moderniser son appareil productif.

Ces politiques publiques, inscrites dans des plans de développement successifs, visent à maintenir une croissance soutenue tout en renforçant la résilience face aux chocs externes. Cette orientation explique en partie l’attention que lui accorde aujourd’hui le FMI. Ce nouveau financement doit aussi faciliter la mise en œuvre de programmes liés à la durabilité et à la transition climatique. Plusieurs projets pourraient ainsi bénéficier d’un soutien renforcé, notamment dans les domaines de la transition énergétique et de la gestion durable des ressources.