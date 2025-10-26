Cotonou : Celtiis Bénin célèbre trois années d’innovation et de croissance

Trois ans de succès, d’innovation et d’engagement au service du numérique béninois. Ce vendredi 24 octobre 2025, la société de téléphonie mobile Celtiis Bénin a célébré son troisième anniversaire dans une ambiance festive à Riverside St Georges, à Akpakpa. Une soirée haute en couleur marquée par des hommages, des distinctions et le lancement officiel du produit Celtiis FIDE, symbole de la volonté de l’entreprise de se réinventer constamment.

Un parcours fulgurant en trois ans

Depuis son lancement en 2022, Celtiis s’est imposée comme un acteur important du paysage télécom béninois, avec plus de cinq millions d’abonnés et une couverture nationale étendue. Devant un parterre de partenaires, de collaborateurs et de représentants institutionnels, le Directeur Général Omar Gueye Ndiaye est revenu sur cette progression remarquable, saluant la fidélité des abonnés et la confiance des distributeurs : « C’est bien de voir qu’il y a du travail, mais l’avenir nous offre encore des opportunités à saisir. Nous voulons devenir l’opérateur préféré des Béninois et renforcer la souveraineté numérique du pays », a-t-il déclaré, sous les applaudissements nourris du public.

La soirée, placée sous le signe de l’innovation et de la satisfaction client, a également permis de récompenser les meilleurs partenaires commerciaux, parmi lesquels Linarcel, distinguée pour ses performances, repartie avec six motos d’une valeur de 500 000 francs CFA chacune.

Celtiis FIDE : une nouvelle étape dans la fidélisation client

Moment fort de la cérémonie : la présentation du tout nouveau produit Celtiis FIDE, une solution pensée pour renforcer le lien entre la marque et ses clients les plus fidèles. Ce lancement marque une nouvelle phase dans la stratégie de croissance de Celtiis, qui mise sur l’innovation pour consolider sa position sur le marché national. Dans une allocution chaleureuse et teintée d’humour, Marc Loko, Président du Conseil d’Administration, a salué l’engagement collectif ayant permis à Celtiis de franchir cette étape symbolique :

« Si nous sommes là, c’est grâce à la vision du chef de l’État qui a cru en la relance d’un opérateur 100 % public, mais surtout grâce au travail de chaque collaborateur. Les concurrents ne dorment plus, et je souhaite qu’ils dorment encore moins », a-t-il lancé, provoquant des rires complices dans l’assistance. Il a également souligné la dimension stratégique du partenariat avec le groupe Sonatel, moteur d’une dynamique de transformation profonde.

De son côté, Hermann Lanse, Directeur de la Transformation, du Digital, des Médias et de la RSE, a mis en avant les valeurs citoyennes de Celtiis : « Travailler chez Celtiis, c’est servir son pays. Nous sommes fiers d’être une entreprise jeune, responsable et engagée pour l’excellence, notamment à travers nos actions en faveur des femmes et de la jeunesse. » Il a rappelé l’obtention de la certification ISO 9000, les initiatives éducatives et sociales menées par la société, ainsi que son soutien constant aux activités sportives et culturelles nationales.

Une entreprise citoyenne tournée vers l’avenir

Entre prestations artistiques, projections vidéos et instants de reconnaissance, cette soirée anniversaire a été l’occasion pour Celtiis de réaffirmer son identité : celle d’une entreprise innovante, inclusive et profondément ancrée dans la vision numérique du Bénin.

Forte de ses trois ans d’existence, Celtiis entend poursuivre sa croissance en s’appuyant sur la proximité avec ses abonnés, la qualité de son réseau et un engagement renouvelé pour un Bénin connecté et souverain.