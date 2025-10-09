Coupe du Monde 2026 : l'Algérie officiellement qualifiée

L’Algérie sera bien présente à la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. En s’imposant largement face à la Somalie ce jeudi lors de la neuvième journée des éliminatoires, l’équipe nationale d’Algérie a validé sa qualification. Comme l’indique La Patrie News, ce succès marque le grand retour des Verts sur la scène mondiale après plusieurs années d’absence.

Une victoire nette qui confirme la montée en puissance des Fennecs

Sous la conduite de Vladimir Petkovic, les Fennecs ont livré un match plein de maîtrise contre la Somalie, scellant leur qualification dès l’avant-dernière journée. Avec un collectif mieux structuré et un pressing efficace, les algériens ont retrouvé un niveau de jeu conforment à leurs ambitions. Le score large et la qualité du jeu démontrent les progrès constants d’un groupe rajeuni, où les cadres expérimentés côtoient de nouveaux talents issus du championnat local et des clubs européens.

Ce succès vient récompenser une reconstruction patiente, amorcée après l’échec à se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar. La Fédération algérienne de football avait alors lancé une série de réformes, notamment sur la détection des jeunes talents et la professionnalisation des infrastructures sportives.

Le Maghreb bien représenté : Tunisie et Algérie en route pour 2026

Avec cette victoire, l’Algérie rejoint la Tunisie, qualifiée la veille, parmi les représentants du Maghreb déjà assurés d’un billet pour la Coupe du monde 2026. Les deux sélections nord-africaines porteront haut les couleurs de la région dans un tournoi élargi à 48 équipes, une première dans l’histoire de la compétition. Cette double qualification illustre la vitalité du football maghrébin et le niveau de compétitivité atteint ces dernières années, notamment grâce à la montée en puissance des championnats locaux et à la diaspora de joueurs évoluant en Europe.

Pour les Fennecs, il s’agira de leur cinquième participation à une phase finale de Coupe du monde, après celles de 1982, 1986, 2010 et 2014. On se souvient encore du parcours mémorable au Brésil, où l’équipe avait atteint les huitièmes de finale face à l’Allemagne, championne du monde en titre. Depuis, les ambitions n’ont cessé de croître, et la qualification obtenue ce jeudi confirme que la sélection algérienne est prête à renouer avec les grands rendez-vous.