Coupe du Monde 2026 : le Bénin à 90 minutes d’une qualification historique

À Kigali, les Guépards du Bénin ont signé une victoire décisive ce vendredi 10 octobre 2025 face au Rwanda (1-0), consolidant leur position de leader du groupe de qualification pour la Coupe du monde 2026. Grâce à ce succès, les hommes de Gernot Rohr ne sont plus qu’à un match du rêve mondial.

Dans un stade de Kigali acquis à la cause des Amavubi, les Guépards ont fait preuve d’une solidité remarquable. Bien que les Rwandais aient dominé les dernières minutes, la défense béninoise a tenu bon jusqu’au bout. L’unique but de la rencontre a été inscrit à la 81ᵉ minute par Tosin Ayegun, offrant au Bénin trois points précieux et une victoire au goût de délivrance.

Ce succès confirme la belle dynamique enclenchée depuis le début de la campagne qualificative. Le Bénin, qui avait déjà battu le Rwanda à l’aller (1-0) puis dominé le Nigeria (2-1), porte désormais son total à 17 points avec une différence de +5. L’Afrique du Sud, accrochée par le Zimbabwe (0-0), reste à deux longueurs (15 points), tandis que le Nigeria, vainqueur du Lesotho (2-1), suit avec 14 points.

La dernière journée des éliminatoires s’annonce donc comme une véritable finale. Le 14 octobre prochain, les Guépards croiseront les Super Eagles du Nigeria pour une rencontre décisive qui déterminera le qualifié du groupe pour la Coupe du monde 2026. Un duel à haute intensité entre deux nations portées par le même rêve : décrocher le ticket mondial. Le Bénin n’a jamais été aussi proche de réaliser l’un des plus grands exploits de son histoire footballistique. À 90 minutes du terme, tout un pays retient son souffle.