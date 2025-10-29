Coupe du monde 2026 : Messi tient à jouer pour l’Argentine malgré son âge

Du haut de ses 38 ans, Lionel Messi ne semble pas prêt à raccrocher avec l’équipe nationale. Alors que la Coupe du Monde 2026 approche, le génie argentin exprime sa volonté de défendre les couleurs de son pays, tout en restant attentif à sa condition physique. Cette détermination reflète sa passion intacte pour le football et son rôle auprès de l’Argentine.

Un joueur déterminé à rester au plus haut niveau

Messi a indiqué à NBC News qu’il surveillerait attentivement son état physique dès la reprise de la pré-saison avec l’Inter Miami. Il veut déterminer s’il sera capable de jouer à son meilleur niveau et d’apporter une vraie valeur ajoutée à l’équipe nationale. Sa volonté est d’être sur le terrain pour soutenir l’Argentine dans la défense de son titre mondial, tout en jouant un rôle influent dans la compétition organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Pour lui, prendre part à une Coupe du Monde reste un privilège et un objectif qu’il souhaite réaliser une dernière fois.

Au-delà de ses intentions actuelles, le chemin parcouru par Messi montre pourquoi sa présence en sélection reste si attendue. Originaire de Rosario, il commence le football au Newell’s Old Boys avant de rejoindre le FC Barcelone dès l’adolescence, où il s’impose rapidement comme l’un des joueurs les plus influents au monde, remportant de nombreux titres et battant plusieurs records. Après ses années de gloire en Espagne, il poursuit sa carrière au Paris Saint‑Germain puis s’engage avec l’Inter Miami aux États-Unis. Sur le plan international, il a connu des succès et des revers avec l’Argentine, mais atteint son sommet en 2022 en remportant la Coupe du Monde. Ce parcours exceptionnel montre son attachement à l’équipe et son envie de continuer à défendre les couleurs de son pays.

Une décision qui dépend de son corps mais pas de sa motivation

Messi reste conscient que son âge impose des limites et qu’il doit évaluer attentivement sa condition physique avant de s’engager. Il souhaite que chaque décision soit dictée par sa capacité à être « à 100 % » et utile au groupe. Cette approche souligne sa responsabilité envers l’équipe, privilégiant le collectif plutôt que des objectifs personnels.

Cependant, son désir de participer à la Coupe du Monde 2026 demeure intact. Il voit cette compétition comme l’occasion de continuer à marquer l’histoire avec l’Argentine, en restant compétitif et influent sur le terrain. Si son corps le permet, il pourrait à nouveau se retrouver au centre de l’attention mondiale, prêt à défendre le titre acquis en 2022 et à inspirer les nouvelles générations de footballeurs argentins.