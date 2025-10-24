Covid-19 : le vaccin a-t-il un effet positif sur le cancer ?

Le vaccin contre le covid-19 a été, en son temps, largement critiqué. Certains l’accusaient de ne servir à rien, d’autres redoutaient ses effets secondaires. Il est, sans vraiment le vouloir d’ailleurs, devenu à lui seul le symbole d’une époque que beaucoup souhaitent désormais oublier.

Mais ce vaccin contre le covid-19 pourrait avoir d’autres effets, beaucoup plus inattendus. En effet, les vaccins à l’ARNm pourraient aider à lutter… Contre le cancer. C’est en tout cas ce qu’affirme une étude, dont les résultats ont été présentés à l’occasion du congrès de l’ESMO 2025, organisé à Berlin, en Allemagne.

Les vaccins à ARNm, pour aider à lutter contre le cancer ?

Selon les travaux menés par des chercheurs de l’Université de Floride et du MD Anderson Cancer Center, le vaccin améliorerait la survie des patients qui sont touchés par un cancer de stade avancé, notamment des cancers de la peau ou des poumons, particulièrement graves donc, s’ils sont administrés en plus de sessions d’immunothérapie.

Mieux encore, les résultats démontreraient une augmentation significative de l’espérance de vie des patients qui ont reçu l’inoculation. On parle d’une survie de quasiment dix-sept mois supplémentaires pour les patients touchés par le cancer du poumon (20.6 mois de moyenne à 37.3). Dans le cas du mélanome métastatique, la moyenne de survie a atteint les 30 à 40 mois en plus… Sans effets secondaires.

Un essai clinique randomisé de grande échelle est attendu

Mais pourquoi ? Comment est-ce que cela est possible ? Pour le moment, difficile de savoir. Les chercheurs n’ont aucune certitude, mais évoquent la possibilité que l’ARNm stimule le système de défense immunitaire, forcément affaibli par la maladie et les traitements anticancéreux. Cela permettrait alors à l’organisme de retrouver force et énergie pour s’en prendre aux cellules tumorales. Un essai clinique randomisé est en préparation pour valider ces résultats sur un échantillon plus large et potentiellement ouvrir à la voie à une nouvelle façon d’aborder la lutte contre le cancer.