Crash d’un avion sur une autoroute : deux morts et un blessé aux États-Unis

Un avion léger s’est écrasé ce lundi matin sur l’autoroute Interstate 195, près de la ville de Dartmouth, dans l’État du Massachusetts. L’accident a coûté la vie aux deux personnes à bord, tandis qu’une personne au sol a été blessée. Selon la police d’État, l’appareil, un Socata TBM-700, a pris feu après l’impact sur la chaussée. Les secours sont rapidement intervenus pour éteindre les flammes et sécuriser la zone. La personne blessée, qui se trouvait sur la route au moment du crash, a été transportée à l’hôpital Saint Luke’s de New Bedford.

Les autorités ont indiqué que l’avion appartenait à Easton Air, LLC, une société basée à Middletown, dans l’État voisin du Rhode Island. Le pilote n’aurait pas déposé de plan de vol avant le départ. Les causes précises de l’accident n’ont pas encore été déterminées.

Le National Transportation Safety Board (NTSB) et la Federal Aviation Administration (FAA) ont ouvert une enquête. Celle-ci devra déterminer si les conditions météorologiques, marquées par de fortes pluies et des rafales de vent liées à un nor’easter, ont pu jouer un rôle dans la perte de contrôle de l’appareil.

Les identités des victimes n’ont pas encore été rendues publiques, le temps que leurs proches soient informés. Une voiture endommagée a été repérée près du lieu du crash, mais les autorités n’ont pas encore confirmé s’il y a eu collision directe. L’enquête se poursuit pour établir la chronologie exacte des faits et les circonstances ayant conduit à ce drame sur l’une des principales voies du sud du Massachusetts.