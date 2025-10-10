Croissance en Algérie : la Banque annonce une bonne nouvelle

La Banque mondiale a revu à la hausse ses prévisions pour l’économie algérienne, tablant sur une progression du PIB réel plus soutenue en 2025 et 2026. Cette mise à jour, publiée début octobre, salue la résilience des secteurs non pétroliers et la maîtrise progressive de l’inflation. L’institution financière internationale souligne néanmoins que la durabilité de cette dynamique dépendra du rythme des réformes structurelles. L’Algérie voit ainsi ses perspectives économiques s’éclaircir à moyen terme, selon les nouvelles projections.

Une révision encourageante pour les prévisions de croissance

La Banque mondiale anticipe désormais une hausse du PIB réel de 3,8 % en 2025 et 3,7 % en 2026 pour l’Algérie. Ces chiffres ont été rapportés par Observalgerie . Cette progression est principalement tirée par les secteurs hors hydrocarbures, notamment l’industrie manufacturière, les services et l’agriculture. Le rapport prévoit également un ralentissement de l’inflation, qui passerait de 4,0 % en 2024 à 2,8 % en 2025, grâce à la stabilisation du dinar et à une détente des prix alimentaires.

Ces données actualisées traduisent une meilleure performance économique globale, alimentée par des politiques publiques axées sur la diversification et la modernisation du tissu productif. L’institution appelle toutefois à renforcer la gouvernance des entreprises publiques et à favoriser un cadre plus incitatif pour l’investissement privé. Plusieurs économistes estiment que ces ajustements seront déterminants pour consolider la confiance des acteurs économiques. Un lien vers le rapport complet pourrait offrir une lecture plus détaillée de ces projections.

Les leviers de la relance économique algérienne

Depuis plusieurs années, le gouvernement algérien a engagé une série d’initiatives pour réduire la dépendance du pays aux revenus pétroliers. Ces mesures incluent la réforme du système bancaire, la facilitation de la création d’entreprises, la digitalisation de l’administration et la révision du code de l’investissement. En 2022, la promulgation d’un nouveau cadre législatif pour l’investissement a marqué une étape clé, en simplifiant les procédures et en offrant davantage de garanties aux opérateurs étrangers. Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à valoriser les ressources locales et à stimuler la production nationale.

Parallèlement, des projets d’infrastructure majeurs soutiennent la croissance hors hydrocarbures. L’agriculture et les industries agroalimentaires bénéficient également de programmes de modernisation, contribuant à renforcer la sécurité alimentaire du pays. Cette dynamique pourrait faire l’objet d’un dossier de suivi économique, afin d’évaluer les résultats concrets sur l’emploi et la compétitivité.

Malgré cette amélioration, la Banque mondiale insiste sur la nécessité d’un secteur privé plus actif dans la création de richesses et d’emplois. Le maintien d’une stabilité macroéconomique durable, combiné à une meilleure gestion des entreprises publiques, constitue selon elle la condition essentielle d’une croissance inclusive et pérenne.