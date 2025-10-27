Cyberharcèlement contre Brigitte Macron : dix personnes jugées à Paris

Dix personnes, âgées de 41 à 60 ans, comparaissent depuis ce lundi 27 octobre 2025 devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de cyberharcèlement à l’encontre de Brigitte Macron rapporte plusieurs média en ce début de semaine dont La Dépêche. Selon le parquet, elles sont accusées d’avoir tenu ou relayé en ligne des propos insultants ou discriminatoires liés à son genre, à sa sexualité et à sa différence d’âge avec le président Emmanuel Macron.

Une rumeur persistante devenue affaire judiciaire

Depuis plusieurs années, Brigitte Macron est la cible d’une infox transphobe prétendant qu’elle serait née homme. Cette information, apparue en 2021 sur les réseaux sociaux, a été alimentée par des publications conspirationnistes puis relayée par des figures publiques, dont la commentatrice américaine Candace Owens en 2023, relançant la rumeur à l’international.

Les vérifications menées par Le Monde, France Info, Reuters et Associated Press ont établi qu’aucun élément ne permettait d’accréditer ces affirmations. Malgré cela, la rumeur a circulé massivement sur X (ancien Twitter), Facebook et TikTok, entraînant une vague de messages hostiles visant la Première dame. Face à ces attaques répétées, Brigitte Macron a déposé une plainte pour cyberharcèlement et diffamation le 27 août 2024. L’affaire a alors été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), qui a mené plusieurs vagues d’interpellations en décembre 2024 et février 2025.

Des profils variés parmi les prévenus

Les personnes poursuivies proviennent d’horizons divers : enseignants, élus locaux, publicitaires ou autoentrepreneurs. Parmi elles, le publicitaire Aurélien Poirson-Atlan, 41 ans, connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme “Zoé Sagan”, dont le compte X a depuis été suspendu. Il est soupçonné d’avoir activement participé à la diffusion de contenus mensongers sur Brigitte Macron, tout en entretenant des liens avec des cercles complotistes.

Autre figure du procès, Delphine J., 51 ans, médium et lanceuse d’alerte, connue sous le nom d’Amandine Roy. Elle aurait contribué à propager une théorie affirmant que Jean-Michel Trogneux, frère de Brigitte Macron, aurait pris son identité après une prétendue transition de genre — une thèse démentie de longue date par la famille et les médias. Selon son avocate Maud Marian, l’intéressée n’aurait fait que « rebondir sur l’actualité » sans viser personnellement Mme Macron. Cette ligne de défense sera examinée au cours des audiences.

Un procès symbolique pour la lutte contre le harcèlement en ligne

Le jugement attendu à l’issue de cette affaire pourrait constituer une référence importante pour la qualification juridique du cyberharcèlement collectif à l’ère numérique. Quant à Brigitte Macron, son entourage n’a pas confirmé sa présence à l’audience. Mais pour la Première dame, ce procès représente une tentative de rétablir la vérité face à une désinformation persistante et destructrice.