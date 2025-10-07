Décès de Bruno Arthur Didavi : le football béninois perd l’un de ses bâtisseurs

Le monde du sport béninois est en deuil. La Fédération Béninoise de Football (FBF) a annoncé ce mardi 7 octobre 2025, la disparition de Bruno Arthur Didavi, membre du Comité exécutif et figure emblématique de l’administration du football national.

Dans un communiqué empreint d’émotion, le président de la FBF a exprimé sa « profonde consternation » face à cette perte qui endeuille toute la famille du football béninois. « Homme de conviction et de devoir, M. Bruno Arthur Didavi fut l’une des figures marquantes de l’administration du football béninois », a souligné la note officielle.

Ancien Secrétaire général, puis Premier vice-président du Comité exécutif de la FBF, Bruno Arthur Didavi a marqué de son empreinte la gestion du sport roi au Bénin. Son engagement pour la structuration et le développement du football lui a valu l’estime de ses pairs et la reconnaissance de plusieurs générations d’acteurs sportifs.

À la tête de la Jeunesse Sportive de Pobè (JSP), son club de cœur, il a œuvré pour la promotion des jeunes talents. Sur le plan continental, il a également siégé au sein de plusieurs commissions de la Confédération Africaine de Football (CAF), notamment celles en charge des compétitions de jeunes (U17, U20, U23), contribuant ainsi au rayonnement du football béninois au-delà des frontières nationales.

Le président de la FBF a présenté, au nom de l’ensemble du Comité exécutif, ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches, ainsi qu’à toute la communauté sportive. « Que le Tout-Puissant, dans son infinie miséricorde, l’accueille dans son royaume et accorde à sa famille la force et le réconfort nécessaires pour surmonter cette épreuve », conclut le communiqué. Le football béninois perd un serviteur dévoué, un administrateur rigoureux et un passionné qui aura consacré sa vie au service du ballon rond.