Décès tragique de l'influenceuse Stacey Hatfield: son accouchement à domicile tourne mal

En Australie, une influence a trouvé la mort dans des circonstances dramatiques. En effet, Stacey Hatfield, connue pour son contenu en lien avec l’univers de la nutrition et du bien-être, est décédée après avoir donné naissance à son fils, à domicile. Un accouchement qui s’est particulièrement mal passé.

Âgée de 30 ans, la jeune femme a subi une complication, assez rare au demeurant, l’occasion de son accouchement dans sa maison de Melbourne, en Australie. L’information, aussi triste soit-elle, a été confirmée plus tard par son compagnon, Nathan Warnecke, sur les réseaux sociaux.

Les secours sont intervenus extrêmement rapidement, après que la situation se soit dégradée à domicile. Malheureusement, les équipes médicales qui sont intervenues sur place n’ont pas été en mesure de réanimer la jeune femme. Son petit garçon, prénommé Axel, a toutefois survécu.

Qui était Stacey Hatfield ?

Connue pour son site Natural Spoonfuls, Stacey Hatfield partageait des recettes saines et des conseils en nutrition. Son message et ses valeurs ont beaucoup séduit en Australie, la jeune femme parvenant à vite fédérer une communauté sur ses réseaux sociaux. Prônant un mode de vie sain, elle avait souhaité réaliser un accouchement à domicile, ce qui reflétait au mieux ses convictions personnelles.

Son mari a tenu à rendre hommage à sa mémoire, décrivant une femme passionnée, déterminée à réaliser son rêve de devenir mère. Ce projet de vie, qu’elle attendait particulièrement, s’est concrétisé avec la naissance d’Axel.

Un drame qui a bouleversé énormément de monde. Sur les réseaux sociaux, des centaines de messages ont afflué, saluant sa mémoire, ses nombreux conseils et plus généralement, les travaux qu’elle a menés tout au long de sa carrière. Ces derniers ont aussi eu une pensée pour le nouveau-né et le père, qui devront faire face à ce drame, ensemble.