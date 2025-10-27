Développement de l’agriculture en Afrique : le Bénin signe une performance record

Le Bénin se hisse au sommet de la performance agricole en Afrique de l’Ouest. Selon les résultats de la 5ᵉ Revue biennale du Programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique (Pddaa), le pays s’est classé premier dans la Cedeao et cinquième sur le continent, avec une note de 7,15 sur 10. Une distinction qui confirme l’efficacité des réformes entreprises ces dernières années dans le secteur.

Entre 2015 et 2024, le Bénin a enregistré une progression de 66 % dans la mise en œuvre du Pddaa. Cette avancée remarquable est le résultat d’une stratégie agricole cohérente et volontariste, soutenue par le gouvernement depuis 2016. D’après le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la pêche, Gaston Cossi Dossouhoui, cette performance est le fruit des réformes opérées et des investissements soutenus dans le secteur.

En 2024, le budget alloué à l’agriculture représentait 10,89 % des dépenses générales de l’État, dépassant ainsi la cible de 10 % fixée par l’Union africaine. Ces efforts financiers traduisent la priorité accordée au secteur, moteur de croissance et d’emploi au Bénin.

Les résultats obtenus ont eu un impact direct sur les populations rurales. Plus de 300 000 emplois ont été créés dans le secteur agricole, tandis que les revenus moyens annuels ont connu une nette amélioration. 215 000 FCFA pour les petites exploitations et 1 288 000 FCFA pour les grandes. Sur le plan de la sécurité alimentaire, le taux de couverture atteint désormais 156 % pour les produits végétaux, 50 % pour les produits animaux et 41 % pour les produits halieutiques.

Le ministre Dossouhoui a salué les efforts conjugués de tous les acteurs du secteur et réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre sur cette lancée. Selon lui, les Programmes d’action du gouvernement (Pag 1 et 2) ont jeté des bases solides, et le prochain programme visera à renforcer la compétitivité du Bénin dans plusieurs filières agricoles sur le continent.

La performance du Bénin a été officiellement présentée le 24 octobre 2025 à Addis-Abeba, lors de la 6ᵉ session ordinaire du Comité technique spécialisé de l’Union africaine sur l’agriculture, le développement rural, l’eau et l’environnement. Le ministre béninois y a pris part, par visioconférence.

Avec ce classement, le Bénin confirme son statut de modèle agricole émergent en Afrique de l’Ouest et illustre l’impact tangible des politiques publiques axées sur la modernisation, la productivité et la durabilité du secteur agricole.