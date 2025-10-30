Diddy libre plus tôt que prévu ? Son avocat en est convaincu

Sean “Diddy” Combs pourrait retrouver la liberté avant la date fixée par les autorités fédérales, selon son avocat Marc Agnifilo s’exprimant au micro de TMZ. Ce dernier, qui avait assuré la défense du producteur lors de son procès à l’été 2025, estime que son client se montrera exemplaire pendant sa détention. Les services pénitentiaires américains ont fixé la libération de Diddy au 8 mai 2028, mais Me Agnifilo pense que cette échéance pourrait être avancée si son comportement reste irréprochable.

Diddy, détenu depuis son arrestation en septembre 2024, ferait preuve d’une attitude coopérative et disciplinée selon son entourage. Son avocat indique qu’il est particulièrement motivé par l’idée de retrouver sa mère et ses proches, une perspective qui renforcerait sa volonté de respecter scrupuleusement les règles imposées.

Un nouveau départ à Fort Dix

Transféré récemment vers la prison fédérale de Fort Dix, dans le New Jersey, Diddy y purge désormais sa peine. Ce nouvel établissement, où il a débuté son incarcération cette semaine, accueille principalement des détenus à sécurité moyenne et est réputé pour encourager les programmes de réinsertion. Ce changement de cadre est perçu comme une étape importante dans le déroulement de sa peine, notamment parce qu’il lui offre un environnement plus stable pour préparer sa réhabilitation.

Les observateurs estiment que le comportement du rappeur et entrepreneur durant les prochains mois pourrait être déterminant pour toute éventuelle réduction de peine. Son avocat, confiant, rappelle que son client “n’a qu’un objectif : tourner la page et retrouver sa vie familiale dès que la loi le permettra”.

Vers une issue plus rapide que prévu ?

Rien n’a été officiellement modifié concernant la date de sortie annoncée, mais Marc Agnifilo continue de plaider pour un allègement de peine, arguant du sérieux et de la coopération de son client. Si cette requête venait à être acceptée, Diddy pourrait espérer un retour à la vie publique avant 2028, ce qui marquerait un tournant majeur dans son parcours judiciaire et personnel.