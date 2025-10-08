Diplômes de santé : seuls les établissements étrangers agréés seront reconnus au Bénin

La Direction générale de l’enseignement supérieur (Dges) du Bénin appelle à la vigilance les nouveaux bacheliers désireux de poursuivre des études en sciences de la santé hors du pays. Dans un communiqué publié le 3 octobre 2025, l’institution avertit que seuls les diplômes issus d’établissements privés étrangers figurant sur une liste officielle seront reconnus en République du Bénin.

Cette mesure s’inscrit dans une volonté de mieux encadrer la formation des futurs professionnels de santé et d’assurer la qualité des cursus suivis à l’étranger. La Dges invite donc les étudiants et leurs parents à consulter, avant toute inscription, la liste actualisée des établissements agréés. Une précaution essentielle, souligne-t-elle, pour éviter que des années d’études et d’importants investissements financiers ne débouchent sur des diplômes non reconnus par les autorités béninoises.

Le communiqué, signé du directeur général par intérim, le Professeur Maxime Machioud Sangaré-Oumar, rappelle que cette disposition découle de l’application de l’article 6 du décret n°2023-517 du 18 octobre 2023, qui encadre la Commission nationale d’étude des équivalences de diplômes (Cneed). Elle repose également sur le décret n°2025-080 du 19 février 2025, lequel fixe la liste complète des établissements privés de formation en sciences de la santé dont les diplômes sont éligibles à une demande d’équivalence au Bénin.

Concrètement, les étudiants qui choisiraient d’intégrer une école non mentionnée dans ce décret s’exposent à un refus automatique d’équivalence à leur retour au pays. Leurs diplômes, bien que valides dans le pays de formation, ne seront ni reconnus ni utilisables pour exercer une profession de santé ou poursuivre une carrière dans ce domaine au Bénin. Par ce rappel, la Dges entend prévenir les dérives liées à la prolifération d’écoles de santé étrangères non conformes aux standards nationaux et protéger les jeunes bacheliers contre des choix académiques risqués.