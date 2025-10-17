Disparition du Professeur Gabriel Yandjou : le monde des lettres en deuil

Le Bénin perd l’un de ses plus éminents amoureux des mots. Le Professeur Gabriel Yandjou, retraité de l’enseignement supérieur et ancien enseignant de lettres à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), s’est éteint le jeudi 9 octobre 2025, à la suite d’un malaise. Sa disparition laisse un vide immense dans le paysage académique et culturel national.

Pédagogue accompli, le Professeur Yandjou a consacré sa vie à la transmission du savoir et à la promotion du français. À l’Université d’Abomey-Calavi, il a formé plusieurs générations d’étudiants, qu’il a marqués par sa précision, sa passion pour le verbe et son sens de la pédagogie. Spécialiste de lettres modernes et de techniques d’expression, il fut également un relecteur et correcteur reconnu, sollicité pour son œil aiguisé et sa maîtrise du style. De nombreux ouvrages, manuscrits et travaux universitaires ont bénéficié de son regard attentif et de sa rigueur linguistique.

Un érudit proche de La Nouvelle Tribune

Le professeur Gabriel Yandjou était non seulement un universitaire respecté, mais aussi un ami fidèle de La Nouvelle Tribune et de son fondateur, feu Vincent Foly. Discret, d’une grande élégance intellectuelle, il entretenait un lien profond avec le journal, auquel il restait attaché même après sa retraite. Présent dans les moments de joie comme dans les épreuves, il accompagnait la rédaction de ses conseils et de sa bienveillance, notamment après le décès du fondateur. Il lui arrivait d’apporter sa contribution intellectuelle à certaines publications, toujours avec la même exigence de rigueur et de clarté.

Un parcours d’exception et une reconnaissance méritée

Lauréat du célèbre jeu télévisé « Question pour un Champion », dans son édition spéciale langue française animée par Julien Lepers en 2002, il fut le premier Béninois à remporter ce prestigieux concours. Cet exploit illustre à lui seul la profondeur de sa culture et la vivacité de son esprit.

Son parcours remarquable lui a également valu d’être décoré Chevalier de l’Ordre national du Mérite social du Bénin, distinction honorant plusieurs décennies de service à l’éducation, à la culture et à la jeunesse. La rédaction de La Nouvelle Tribune présente ses sincères condoléances à la famille du disparu. Priez pour le repos de son âme !