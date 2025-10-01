Donald Trump met la pression pour le prix Nobel de la Paix

Depuis Barack Obama, récompensé en 2009 pour ses initiatives diplomatiques, aucun président américain n’a décroché le prix Nobel de la paix. Un vide que Donald Trump semble déterminé à combler. De retour à la Maison-Blanche, il multiplie les coups d’éclat pour s’imposer en médiateur incontournable.

Une ambition qui passe par des initiatives spectaculaires, mais aussi par une communication soigneusement orchestrée. Lors de son discours devant l’ONU, Trump a brandi un bilan qu’il affime impressionnant : sept conflits résolus, selon lui, et une volonté affichée de s’attaquer au dossier le plus épineux du moment, la guerre en Ukraine.

Trump peut-il obtenir le Nobel de la Paix ?

Son projet phare ? Un plan de paix en 20 points pour mettre fin à l’enfer de Gaza, négocié avec Israël et soutenu par Netanyahou. Au menu, un conseil international pour superviser la reconstruction et la gouvernance du territoire, une idée déjà discutée avec le Qatar et l’Égypte. Mais entre les divisions palestiniennes, les réticences régionales et l’intransigeance du Hamas, le chemin s’annonce semé d’embûches. Pourtant, Trump joue serré, conscient qu’un succès, même partiel, pourrait faire basculer la balance en sa faveur.

De premiers soutiens vers Trump

L’homme n’y va pas par quatre chemins. Devant des militaires en Virginie, il a glissé, mi-serieux mi-ironique, que le Nobel pourrait bien échapper à un « destructeur » (sous-entendu : Obama) pour revenir à un « faiseur de paix« . Pour celles et ceux qui en doutaient encore, il veut la consécration. Et les soutiens commencent à affluer – Pakistan, Cambodge, Israël, et une partie du camp républicain poussent déjà sa candidature. Le comité norvégien, lui, devra trancher d’ici décembre.

Un héritage en construction… ou en campagne ?

Selon les volontés d’Alfred Nobel, le prix récompense ceux qui œuvrent pour « la fraternité entre les nations » et la réduction des arsenaux. Avec Gaza et l’Ukraine comme terrains de jeu, Trump a une carte à jouer. Mais entre les sceptiques, qui y voient une manœuvre électorale, et les optimistes, qui saluent son activisme, une question persiste : ces efforts relèvent-ils d’une véritable stratégie de paix ou d’un coup de poker pour légitimer son retour sur la scène mondiale ?