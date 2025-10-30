Drake confronté à des accusations d’escroquerie promotionnelle

Une action collective déposée aux États-Unis cible Drake pour sa participation à la promotion de paris en ligne. Le dossier (Justin Killham, plaignant, dépôt du 27 octobre 2025, tribunal du Missouri), affirme que l’artiste aurait induit en erreur le public en laissant penser qu’il jouait son propre argent lors de sessions diffusées sur internet, alors que les mises provenaient selon la plainte de la plateforme qu’il promouvait rapporte Rolling Stone.

Le rôle d’une célébrité au cœur d’une plainte

La procédure accuse Drake et le créateur de contenus Adin Ross d’avoir participé à une opération de communication jugée trompeuse, attribuant à leurs jetons de jeu une origine faussement personnelle. La plainte évoque des comportements perçus comme encourageant des internautes à parier, en s’appuyant sur l’influence des deux personnalités. D’après les documents déposés en justice (Rolling Stone, dossier judiciaire du Missouri, octobre 2025), les plaignants reprochent à l’artiste d’avoir présenté ses paris comme spontanés et financés par ses propres moyens, alors que Stake — la plateforme mise en cause — aurait fourni les fonds.

Le texte qualifie l’attitude de Drake de « corrosive » pour le public, estimant qu’elle aurait normalisé le jeu d’argent en ligne auprès d’audiences jeunes et impressionnables. Selon la plainte, l’artiste aurait ainsi profité de sa notoriété pour inciter des utilisateurs à s’essayer aux paris.

Une figure majeure visée par les tribunaux

Âgé de 39 ans, Drake (Aubrey Graham) est l’un des artistes les plus influents de l’industrie musicale nord-américaine, plusieurs fois récompensé pour ses albums et reconnu autant pour son succès commercial que pour sa présence sur les plateformes numériques. Ce statut de figure dominante dans la culture pop est central dans la plainte, qui insiste sur l’impact potentiel de ses actions sur des millions de personnes.

Les documents judiciaires évoquent une promotion répétée du casino en ligne Stake sur plusieurs plateformes, sans signalement explicite de la provenance des fonds utilisés lors des sessions de paris. À ce stade, aucune décision de justice n’a encore été rendue, et il n’a pas été rapporté publiquement que Drake ou ses représentants aient répondu à la plainte. Il est donc possible que des précisions supplémentaires soient apportées dans les prochains jours par son équipe juridique ou par la plateforme concernée.