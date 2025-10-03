Drones au Danemark : «Je ne le referai plus, promis» plaisante Poutine

Depuis quelques jours, plusieurs pays européens font face à une série d’incursions aériennes troublantes. Danemark, Norvège, Allemagne, Pologne et France ont tous signalé la présence d’engins non identifiés dans leur espace aérien, transformant une situation ordinaire en alerte sécuritaire majeure.

Les autorités ont réagi sans délai : restrictions immédiates du trafic, fermetures partielles d’aéroports et renforcement des protocoles de surveillance. Ces mesures, bien que nécessaires, ont provoqué des perturbations massives, vols annulés, retards accumulés et pertes économiques, tout en révélant les failles des dispositifs de défense continentaux. Pour y remédier, les gouvernements accélèrent désormais le déploiement de technologies de détection et d’interception plus performantes, signe d’une Europe en état d’alerte accru.

Une réponse européenne unie et sans ambiguïté

La crise a poussé les dirigeants du continent à afficher une fermeté sans précédent. Lors d’un sommet d’urgence consacré à la défense commune, le président français Emmanuel Macron a martelé l’exigence d’une « tolérance zéro » face à ces violations, exigeant que toute intrusion soit considérée comme une menace directe et traitée en conséquence, y compris par une neutralisation immédiate.

Les pays nordiques et baltes, en première ligne, ont payé le prix fort. Le Danemark a dû paralyser temporairement des plateformes aéroportuaires majeures, tandis qu’une conférence de crise réunissant les dirigeants européens s’y est tenue en urgence. La Norvège et la Pologne ont, quant à elles, modifié en catastrophe des couloirs aériens, et l’Allemagne a confirmé des perturbations similaires.

Moscou entre déni et sous-entendus

Sans équivoque, l’UE a pointé du doigt la Russie, accusée d’orchester ces manœuvres pour tester les réactions et semer le trouble. Une accusation qui, si elle reste non prouvée, s’inscrit dans un climat de défiance déjà lourd. Le Kremlin, par la voix du président Poutine, a rejeté en bloc ces allégations, qualifiant l’agitation européenne de « psychose artificielle » avant d’ajouter qu’il ne le referait plus. Vladimir Poutine a ensuite ironisé sur l’ampleur donnée à ces incidents, les présentant comme un divertissement pour masquer les divisions internes de l’Occident.