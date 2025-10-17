Écarté des BRICS, l'Algérie multiplie les initiatives pour son économie

Malgré un soutien initial de certains membres des BRICS comme la Russie et la Chine, et une adhésion réussie à la Nouvelle Banque de Développement des BRICS en mai 2025, l’intégration pleine et entière de l’Algérie aux BRICS n’a pas abouti, en raison de divergences internes au groupe. Ainsi, pour contrebalancer cet échec, Alger cherche d’autres partenaires pour diversifier et renforcer son économie.

C’est en ce sens que le gouvernement vient de renforcer ses liens avec l’ASEAN, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. En pleine dynamique économique, le continent asiatique attire énormément de partenaires internationaux et Alger n’échappe ainsi pas à cette règle. Plus concrètement, c’est avec la Malaisie qu’un nouvel accord vient d’être signé.

Alger se rapproche de l’ASEAN

Ce document, baptisé le Traité d’amitié et de coopération avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre ces deux entités. L’idée, à travers cette signature, est de renforcer les échanges économiques, technologiques et culturels entre l’Afrique du Nord et l’Asie du Sud-Est.

La Malaisie, un partenaire commercial important

Un accord qui est tout sauf une surprise. En effet, l’Algérie et la Malaisie ont vu leurs échanges considérablement s’accélérer au cours de cette année 2025. Le volume des échanges commerciaux a effectivement explosé de +21.3%, pour atteindre 123.2 millions de dollars en valeur nette.

Les exportations malaisiennes vers l’Algérie, principalement des produits industriels et technologiques, comptent pour 84,2 millions de dollars. De son côté, l’Algérie exporte vers la Malaisie pour 39 millions de dollars, majoritairement des produits pétroliers. Des chiffres amenés à évoluer encore à la hausse, démontrant l’ambition des deux nations à s’aligner sur les besoins en proposant des produits de qualité.

Outre l’aspect économique, cette collaboration renforcée entre l’Algérie et la Malaisie s’étend désormais au domaine culturel. La Malaisie espère attirer 35,6 millions de visiteurs l’an prochain. Pour y parvenir, elle compte notamment sur les touristes algériens, qu’elle essaiera d’amadouer à l’occasion de la première “Semaine de la gastronomie malaisienne” à Alger, qui se déroule en ce moment même.