Échangeur de Vêdoko : Fermeture partielle du carrefour pour raison de travaux

Le carrefour Vêdoko, l’un des points les plus fréquentés de Cotonou, entre dans une phase décisive de transformation. À partir du dimanche 26 octobre 2025, la circulation y sera partiellement interrompue pour permettre la construction du futur échangeur. L’annonce émane de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA), chargée de la maîtrise d’ouvrage. Cette fermeture, programmée pour durer jusqu’en juillet 2026, marque le début concret d’un chantier longtemps évoqué et désormais lancé.

L’échangeur de Vêdoko est l’un des projets structurants inscrits dans la stratégie de modernisation du réseau routier de Cotonou. Son coût global est estimé à 17,76 milliards FCFA, financé dans le cadre d’une coopération entre le gouvernement du Bénin et le gouvernement du Japon, via l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). L’objectif est de désengorger durablement la liaison entre le stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou et l’Étoile Rouge, deux pôles d’intense circulation aux heures de pointe.

Ce chantier, confié à la SIRAT SA, ne se limite pas à un simple aménagement routier : il marque une évolution dans la manière dont Cotonou repense sa mobilité urbaine. Le carrefour Vêdoko, souvent perçu comme un symbole de la congestion automobile, s’apprête à devenir une infrastructure moderne, mieux adaptée à la croissance du parc automobile et aux besoins d’une ville en expansion rapide.

Des déviations pour maintenir la circulation

Pendant la période des travaux, les automobilistes devront s’adapter à de nouveaux itinéraires de circulation. Seul le sens Ouest-Est, reliant le stade Mathieu-Kérékou à l’Étoile Rouge, sera fermé. Les autres directions – Étoile Rouge–stade GMK, Carrefour Vêdoko–Passage supérieur Houéyiho et Houéyiho–Vêdoko – resteront accessibles.

Pour éviter la paralysie du trafic, un plan de déviation détaillé a été établi. Les véhicules légers venant du stade pourront emprunter la voie pavée de Zogbo, passer par FUNAI, rejoindre le carrefour FUNAI puis le passage supérieur Houéyiho. Une autre option mènera par Fifadji, Sainte Rita et Étoile Rouge. Les poids lourds suivront un itinéraire spécifique : Zogbo–FUNAI–Houéyiho–Cadjèhoun/Mont Sinaï–Boulevard du Canada–Étoile Rouge. Depuis le carrefour Agla/Pylônes, les véhicules légers auront la possibilité de passer par la voie sous pylônes, Sètovi, puis Houéyiho. Des panneaux de signalisation guideront également les habitants d’Ahogbohouè, afin d’assurer un accès fluide à leur quartier pendant les travaux.

Une étape clé pour la mobilité à Cotonou

Au-delà des inévitables désagréments, cette fermeture partielle représente une étape cruciale dans la modernisation du réseau routier de Cotonou. Le carrefour Vêdoko concentre une grande partie du trafic reliant l’Ouest de la ville aux zones administratives et commerciales du centre. Sa transformation en échangeur devrait à terme réduire la durée moyenne des trajets, renforcer la sécurité routière et améliorer la qualité de vie des riverains.

Ce vaste chantier, prévu pour durer près de neuf mois, exigera de la patience et une stricte observance des consignes de circulation. La SIRAT SA invite les usagers à suivre attentivement les itinéraires de déviation et à faire preuve de vigilance durant la période des travaux. Les désagréments temporaires liés à cette fermeture partielle devraient, à terme, céder la place à une circulation plus fluide et sécurisée.