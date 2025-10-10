Élections au Bénin : Le parti (LD) évoque de nouvelles difficultés…

À moins de six mois des élections générales prévues en 2026, le parti d’opposition Les Démocrates exprime de nouvelles inquiétudes sur le déroulement du processus électoral. Dans une déclaration rendue publique le vendredi 10 octobre 2025 à Cotonou, le parti a fait état de plusieurs difficultés rencontrées par ses militants dans la constitution de leurs dossiers de candidature, notamment en ce qui concerne l’obtention du certificat de nationalité et du quitus fiscal.

La déclaration, lue par le secrétaire national à la communication, Guy Mitokpè, met en lumière ce que le parti qualifie de « dysfonctionnements administratifs » susceptibles de compromettre la participation de certains candidats. Si Les Démocrates saluent le professionnalisme des agents des services fiscaux et affirment ne pas contester les exigences légales relatives au quitus fiscal, ils déplorent néanmoins que plusieurs de leurs membres, pourtant à jour de leurs obligations, n’aient toujours pas obtenu le document requis.

Le parti pointe également du doigt la lenteur observée dans la délivrance du nouveau format du certificat de nationalité, introduit récemment par les autorités. Selon la déclaration, ce changement serait source de retards dans les administrations, aussi bien dans les grandes villes que dans les zones rurales. Les Démocrates estiment que cette situation crée une incertitude préjudiciable au bon déroulement du processus électoral.

Tout en appelant à la célérité dans le traitement des dossiers, le parti invite les services publics concernés à garantir une égalité de traitement entre tous les citoyens, sans distinction d’appartenance politique. Il affirme par ailleurs rester déterminé à participer à l’ensemble des scrutins prévus pour 2026. Cette nouvelle sortie s’inscrit dans la continuité des précédentes prises de position du parti d’opposition, qui se dit attaché à la transparence et à l’inclusivité du processus électoral.