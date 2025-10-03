Éliminatoires Mondial 2026 : Gernot Rohr dévoile la liste du Bénin

À une semaine de deux rencontres décisives pour la qualification à la Coupe du monde 2026, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé vendredi 3 octobre 2025 à Cotonou la liste des joueurs retenus. En conférence de presse, le technicien franco-allemand a insisté sur l’importance de ces matchs face au Rwanda et au Nigéria, qui pourraient sceller le destin de la sélection nationale.
Rohr a convoqué 25 joueurs, parmi lesquels les habituels cadres tels que Sessi d’Almeida, Olivier Verdon, Cédric Hountondji ou encore Steve Mounié. L’attaquant Tosin Aiyégoun, blessé en septembre, signe son retour, tout comme Kossi Rodrigue et Rodrigue Fassinou, écartés lors du précédent rassemblement. En revanche, Rachid Moumini et Candas Fiogbé ne figurent pas sur la liste, tout comme Rodolfo Alokone, forfait après une blessure contractée contre le Lesotho.
Le Bénin aborde cette dernière fenêtre internationale avec un atout majeur. La FIFA a récemment infligé une sanction à l’Afrique du Sud pour avoir aligné un joueur suspendu face au Lesotho. Les Bafana Bafana ont perdu trois points sur tapis vert, ce qui propulse les Guépards en tête du groupe C, à égalité de points (14) mais avec une meilleure différence de buts. Une décision qui relance totalement la course à la qualification.
Le 10 octobre prochain, les Guépards se déplacent à Kigali pour affronter le Rwanda au stade Amahoro. Conformément à une décision de la FIFA visant à préserver l’équité sportive, toutes les rencontres de cette journée se joueront simultanément à 16h GMT. Le Bénin bouclera sa campagne par un déplacement périlleux au Nigéria, un choc qui pourrait déterminer son avenir mondialiste.
Liste complète
DANDJINOU Marcel
ALLAGBÉKassifaSaturnin
OBASSA Serge
Défenseurs
KIKI David
HOUNTONDJI Cédric
RodrigueFassinou
OUOROUTamimou
ROCHE Yohan
TIJANI Mohamed
VERDON Olivier
Milieux de terrain
Kossi Rodrigue
AHLINVI Mattéo
AHOUANGBO Mariano
ATTIDJIKOUSamadou
D’ALMEIDASessi
DOKOU Dodo
HASSANEImourane
Attaquants
AMOUSSOU Romaric
DOSSOU Jodel
MOUNIÉ Steve
OLAITAN Junior
OLATOUNDJITessilimi
HOUNTONDJI Andreas
AIYEGUN Tosin
RACHIDOURazack
