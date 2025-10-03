Elon Musk : cet accident qui pourrait lui coûter cher

Dans l’usine Tesla de Fremont, aux USA, un technicien de 50 ans a été grièvement blessé par un robot de production lors d’une opération de maintenance censée être routinière. L’incident, survenu le 22 juillet 2023, illustre les dangers de l’automatisation accélérée.

Alors qu’il démontait un composant avec un collègue, le bras articulé du robot équipé d’un contrepoids de 3,6 tonnes s’est soudainement détaché, le projetant au sol avec une violence telle qu’il a perdu connaissance sur-le-champ. Aucun signe avant-coureur, aucune défaillance annoncée, juste un dysfonctionnement aux conséquences dramatiques.

Un procès à 51 millions de dollars et des failles systémiques

Le technicien, aujourd’hui handicapé, réclame 51 millions de dollars en justice fédérale, couvrant des frais médicaux déjà supérieurs à un million, des soins futurs estimés à six millions, et des dommages pour préjudice physique et moral. Son avocat pointe deux manquements graves. Selon lui, le robot n’avait pas été totalement désactivé avant l’intervention, et l’espace de travail était inadapté aux normes de sécurité. Pire, Tesla refuse de communiquer les vidéos de l’accident, alimentant les soupçons d’opacité.

Pour Elon Musk, les enjeux dépassent le seul volet financier. Une condamnation coûterait cher, mais c’est la réputation de Tesla, symbole d’une industrie 4.0 triomphante, qui risque d’en sortir ébranlée. Dans un secteur où la confiance est un moteur aussi crucial que l’innovation, chaque faille de sécurité, reconnue par la justice, devient une tache indélébile.

L’automatisation en question

Cet accident n’est pas un cas isolé. Aux États-Unis, l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration), organisme chargé de veiller à la sécurité des travailleurs, recense une centaine d’incidents graves liés aux robots industriels ces dernières années.

Si les machines sont censées libérer l’humain des tâches pénibles, elles deviennent parfois une source de danger mortel. Le paradoxe est cruel. Les milliards investis dans l’automatisation pourraient se retourner contre Tesla si le public associe robots et insécurité.