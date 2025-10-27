En pleine tournée de Trump, double crash d’appareils militaires américains

Alors que Donald Trump poursuit son déplacement diplomatique en Asie, la marine américaine a été confrontée à deux accidents coup sur coup en mer de Chine méridionale. Aucun décès n’est à déplorer, mais la perte simultanée de deux appareils militaires dans une zone stratégique attire l’attention des observateurs internationaux selon le rapport de plusieurs médias dont AP News.

Deux appareils perdus à bord du même porte-avions

D’après la Flotte américaine du Pacifique, un hélicoptère MH-60R Sea Hawk effectuant une mission de routine depuis le porte-avions USS Nimitz s’est abîmé dimanche dans la mer de Chine méridionale. Les trois membres d’équipage ont été secourus rapidement. Environ trente minutes plus tard, un chasseur F/A-18F Super Hornet, également déployé sur le même bâtiment, a connu un sort similaire. Les deux pilotes se sont éjectés avant que leur appareil ne s’écrase et ont été retrouvés indemnes.

La marine des États-Unis a confirmé que toutes les personnes impliquées se trouvaient dans un état stable. Une enquête technique a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ces deux accidents survenus dans un intervalle très court. Quelques jours avant ces événements, un avion OA-1K Skyraider II de l’US Air Force s’était écrasé près d’Oklahoma City. L’appareil, utilisé pour l’entraînement, n’avait fait aucune victime, selon Stars and Stripes.

Une coïncidence sur fond de tensions régionales, réaction de Trump

Ces deux crashs se produisent alors que Donald Trump mène une tournée en Asie, avec plusieurs étapes consacrées à la sécurité régionale et aux échanges économiques. Le président américain a réagi brièvement en évoquant une possible défaillance du carburant, tout en écartant l’idée d’un acte malveillant, appelant à attendre les résultats de l’enquête avant toute conclusion.

Les deux appareils opéraient dans une zone maritime disputée, où les revendications territoriales de la Chine et la présence régulière de navires américains entretiennent une vigilance constante. Pékin a d’ailleurs déclaré être disposé à offrir une aide humanitaire aux États-Unis, selon Reuters