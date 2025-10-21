ePass : Les Béninois vivant à l’étranger peuvent renouveler leur passeport en ligne

Le gouvernement béninois vient de franchir une nouvelle étape dans la modernisation de ses services consulaires avec le lancement officiel de ePass, une plateforme numérique dédiée au renouvellement en ligne des passeports pour les Béninois vivant à l’étranger. L’annonce a été faite à travers un communiqué rendu public ce 21 octobre 2025 par le ministère des Affaires étrangères.

Conçu pour simplifier les démarches administratives, ePass permet désormais aux citoyens béninois de la diaspora de renouveler leur passeport sans se déplacer. Accessible depuis n’importe quel pays via la plateforme https://www.epass.gouv.bj, le système offre une procédure entièrement dématérialisée, rapide et sécurisée. Une fois la demande validée, le passeport est délivré dans un délai garanti de quatre semaines, selon le ministère.

Ce projet s’inscrit dans la dynamique de la « Diplomatie 4D » prônée par le gouvernement, axée sur la digitalisation, la décentralisation, la diplomatie de développement et la diaspora. Il vise à rapprocher davantage l’administration béninoise de ses ressortissants établis à l’étranger, longtemps confrontés à des lenteurs administratives et à des contraintes liées à la distance géographique des consulats.

« ePass constitue une réponse concrète aux difficultés rencontrées par la diaspora, notamment les délais excessifs et la complexité des procédures », souligne le communiqué. L’initiative respecte les normes internationales de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), garantissant ainsi la fiabilité et la reconnaissance des documents délivrés.

Par ce dispositif, le Bénin confirme sa volonté d’offrir des services publics modernes et accessibles à tous ses citoyens, où qu’ils se trouvent. Le lancement de ePass marque ainsi une étape majeure dans la transformation numérique de l’administration consulaire béninoise.