Europe : ce pays vient de découvrir ses 3 premiers moustiques

C’est une grande première pour ce pays, dont il se serait bien passé. En effet, trois moustiques ont été aperçus, pour la toute première fois (hors de très rares cas isolés), en Islande, à trente kilomètres environ de Reykjavik. Une information dévoilée et plus tard confirmée par un entomologiste de l’Institut des Sciences naturelles d’Islande, monsieur Matthias Alfredsson.

Les trois spécimens, deux femelles et un mâle, appartiennent à l’espèce Culiseta annulata, également connue sous le nom de cousin annelé. Ces derniers ont en fait été aperçus et capturés à l’aide d’une méthode traditionnellement utilisée sur place pour attirer les papillons de nuit. Il s’agissait de faire pendre des cordes imbibées de vin chaud et de sucre.

Des moustiques en Islande ?

Mais d’où proviennent ces moustiques ? Comment sont-ils arrivés sur place ? Selon les chercheurs, ces derniers pourraient avoir été introduits depuis des navires ou des conteneurs transportés. Il s’agirait même de la seule option viable à ce stade, le sujet de leur arrivée par avion n’étant pas forcément viable.

Problème, ces moustiques pourraient se développer sur place. En effet, les “cousins annelés” sont en mesure de résister aux très faibles températures. Les autorités souhaitent toutefois savoir s’il s’agit d’une véritable arrivée massive et d’une éventuelle prolifération pouvant chambouler l’écosystème naturel islandais, ou d’un événement là encore isolé, qui ne donnera lieu à aucune suite, aucun changement véritable.

Une étude pour suivre le développement de ces moustiques

Une grande étude sera ainsi lancée, dans l’idée de suivre leur éventuel développement. Mais cette information, couplée au réchauffement climatique, qui favorise des conditions favorables à leur prolifération, pourrait jouer en totale défaveur de l’Islande et de ses habitants, qui devront probablement avoir à s’adapter à ces nouveaux arrivants, parfois très irritants.