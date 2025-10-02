Face à Pékin, les États-Unis activent un escadron de drones MQ-9 Reaper à Kunsan

Les États-Unis ont officialisé fin septembre le déploiement d’un escadron de drones MQ-9 Reaper sur la base aérienne de Kunsan, en Corée du Sud. Cette décision de l’US Air Force intervient dans un climat de rivalité stratégique avec la Chine et soulève des interrogations sur l’équilibre militaire en Asie-Pacifique. Ces appareils, capables de missions prolongées et de collecte de renseignement, doivent renforcer les capacités de surveillance dans la région. Pékin, qui critique depuis longtemps la présence militaire américaine à proximité de ses côtes, voit ce mouvement comme un défi stratégique. L’initiative pourrait aussi avoir des répercussions sur les rapports de force impliquant la Corée du Nord.

Un nouveau pivot militaire américain en Corée du Sud

La US Air Force a réactivé le 431ᵉ Escadron Expéditionnaire de Reconnaissance sur la base de Kunsan, située sur la côte ouest de la Corée du Sud, à moins de 300 kilomètres des côtes chinoises. L’unité est désormais dotée de drones MQ-9 Reaper, capables de voler plus de 24 heures sans interruption et d’effectuer des missions de surveillance, de renseignement et, le cas échéant, de frappes de précision.

Les responsables militaires américains expliquent que cette présence vise à améliorer la réactivité face aux menaces régionales et à renforcer la collecte de données pour les forces alliées. Grâce à leur rayon d’action, les MQ-9 peuvent couvrir la péninsule coréenne, surveiller les zones maritimes stratégiques et observer des secteurs situés le long des côtes chinoises. Pour des analystes en sécurité, ce dispositif offre à Washington un outil supplémentaire pour suivre les activités aériennes et navales dans l’Indo-Pacifique.

Publicité

Le site de Kunsan, utilisé par les forces américaines depuis la guerre froide, prend ainsi un nouveau rôle dans la stratégie de défense régionale. Ce choix reflète la volonté d’approfondir la coopération technologique et militaire entre Séoul et Washington, ouvrant des perspectives de partenariats industriels dans le domaine des systèmes non habités et des communications sécurisées.

Rivalité sino-américaine et préoccupations régionales

La Chine considère la présence militaire américaine à proximité de ses côtes comme un facteur de tension et reproche à Washington de militariser la région. Pékin estime que l’installation d’un escadron de drones à longue endurance si près de son territoire accroît les risques d’incidents et complique les perspectives de dialogue stratégique. De leur côté, les États-Unis présentent ce déploiement comme un moyen de renforcer la stabilité régionale et de garantir la liberté de navigation.

Cette initiative reflète la rivalité stratégique sino-américaine, marquée par la compétition pour la supériorité technologique, la consolidation des alliances américaines telles que l’AUKUS et le QUAD, ainsi que par les différends persistants concernant Taïwan et la mer de Chine méridionale. Le recours accru aux drones témoigne de la volonté de Washington de s’appuyer sur des moyens non habités pour réduire les risques pour le personnel et répondre plus rapidement aux évolutions du terrain.

Depuis l’armistice de la guerre de Corée en 1953, la présence militaire américaine en Corée du Sud n’a cessé de s’adapter aux menaces perçues. L’arrivée des MQ-9 Reaper à Kunsan renforce la posture américaine face aux défis régionaux, notamment l’avancée des capacités balistiques et nucléaires de la Corée du Nord, dont les activités continuent d’alimenter les inquiétudes de Séoul et de Washington. Cette évolution traduit la détermination des États-Unis à ajuster leur dispositif militaire en Asie-Pacifique face à des dynamiques de sécurité en constante mutation.