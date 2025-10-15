Les Lions de l’Atlas viennent d’inscrire une page mémorable du football mondial. En battant le Congo-Brazzaville (1–0) au complexe Moulay Abdellah, l’équipe nationale du Maroc a enchaîné une seizième victoire consécutive, un exploit inédit dans l’histoire du sport roi rapporte Reuters. Ce triomphe permet aux hommes de Walid Regragui de dépasser le record de quinze succès d’affilée détenu depuis 2009 par l’Espagne, une référence planétaire en matière de jeu collectif et de rigueur technique.

Une domination patiente, une réussite symbolique

Face à un adversaire congolais solide et regroupé, le Maroc a dû s’armer de patience. Les occasions se sont multipliées sans trouver le fond des filets durant une bonne partie du match. C’est finalement un éclair d’efficacité qui a scellé le destin de la rencontre, confirmant la capacité des Lions à persévérer jusqu’à la délivrance. Cette victoire, au-delà du score, illustre une maturité tactique et un mental forgé dans la durée. Le Maroc n’avait plus rien à prouver sur le plan des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 — déjà acquises —, mais tout à démontrer sur le plan du prestige et de la constance.

Le fruit d’une construction méthodique

Si cette série impressionne, elle repose sur une vision à long terme qui a transformé le football marocain. Depuis plusieurs années, le royaume a investi massivement dans la formation, les infrastructures et la professionnalisation des clubs. Le Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura, joyau technologique et sportif, symbolise cette ambition de bâtir des champions sur la durée. De la détection des jeunes talents à l’encadrement des professionnels, tout le système a été repensé pour faire du Maroc une puissance durable du football mondial. Ce socle solide explique en partie la continuité des performances observées depuis la Coupe du Monde 2022, où les Lions avaient déjà fait vibrer la planète entière.

Une victoire qui dépasse le terrain

Au-delà de la statistique, ce record est porteur d’un message. Il confirme que le Maroc n’est plus simplement une équipe en forme, mais une référence mondiale en matière de discipline et de cohésion. Là où d’autres nations peinent à maintenir un niveau constant, les Lions de l’Atlas ont su allier régularité et esprit collectif. Dans un sport où la gloire est souvent éphémère, cette série de victoires consécutives témoigne d’une stabilité rare et d’un leadership affirmé.

Pour le royaume, cette réussite s’ajoute à une série de distinctions : organisation conjointe du Mondial 2030, reconnaissance internationale croissante et rayonnement d’une génération de joueurs qui marie talent et patriotisme. Si le record finira peut-être un jour par tomber, l’empreinte laissée par cette équipe restera durable — celle d’un Maroc conquérant qui a su transformer la passion d’un peuple en une dynamique victorieuse à l’échelle planétaire.