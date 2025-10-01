Forbes : voici les 5 hommes les plus riches en octobre 2025

Le dernier classement mondial des fortunes publié par Forbes en octobre 2025 confirme l’avance d’Elon Musk, désormais proche du seuil du demi-billion de dollars. Il est suivi par Larry Ellison, dont la progression impressionne les marchés, tandis que Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et Larry Page complètent le quinté de tête. Ce palmarès reflète l’influence persistante des géants de la technologie dans l’économie mondiale. Les variations mensuelles témoignent aussi de l’impact direct des marchés boursiers sur la hiérarchie des grandes fortunes.

Les cinq géants aux fortunes colossales

À la première place, Elon Musk, entrepreneur né en Afrique du Sud et naturalisé américain, conserve son avance avec une fortune estimée à 490,8 milliards de dollars. Son ascension repose sur la combinaison de ses sociétés dans le spatial, l’automobile électrique et l’intelligence artificielle. Les performances boursières de Tesla et l’essor de ses projets dans le domaine de l’énergie ont consolidé cette position dominante.

Le deuxième rang revient à Larry Ellison, fondateur d’Oracle, qui a vu sa richesse atteindre 341,8 milliards de dollars en raison de la progression du secteur du cloud et des logiciels d’entreprise. Son influence dépasse le secteur technologique, avec des investissements dans la santé et l’aviation, ce qui lui a permis de réduire l’écart avec Musk.

En troisième position, Mark Zuckerberg, dirigeant de Meta, affiche une fortune de 251,5 milliards de dollars. La relative stabilité de ses revenus publicitaires et le développement des solutions liées à l’IA soutiennent sa place dans le trio de tête, malgré un léger recul par rapport au mois précédent.

Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, arrive au quatrième rang avec 232,5 milliards de dollars. L’évolution du commerce en ligne et la croissance continue des services de cloud d’Amazon Web Services assurent la base de sa fortune, même si le ralentissement des marchés a entraîné une baisse par rapport à l’an dernier.

Le cinquième du classement est Larry Page, cofondateur de Google, qui atteint 202,2 milliards de dollars. L’intégration accrue de l’IA dans les services du groupe Alphabet a stimulé les attentes des investisseurs, contribuant à sa progression.

Forbes et l’évolution du classement mondial des fortunes

Créé en 1917 aux États-Unis, le magazine Forbes s’est imposé comme une référence mondiale grâce à sa capacité à rassembler et à vérifier des données financières publiques et privées. Le premier classement annuel des milliardaires a été publié en 1987, offrant une vision inédite des dynamiques économiques internationales. Aujourd’hui, la méthodologie combine les capitalisations boursières, les participations non cotées et les actifs divers, reflétant l’interdépendance entre marchés financiers et grandes fortunes.

Cette publication joue un rôle structurant dans le débat économique. Les investisseurs, les analystes et les institutions utilisent ces données pour suivre les tendances sectorielles. Elle éclaire également la manière dont la technologie, la finance et la transition énergétique influencent la création de richesse. Le suivi mensuel, disponible sur la plateforme en ligne, permet désormais de prendre en compte des fluctuations rapides des patrimoines.

Le classement d’octobre 2025 souligne la prédominance persistante du secteur technologique, tout en rappelant que la volatilité des marchés peut modifier la hiérarchie en quelques semaines. Les différences entre les fortunes individuelles reflètent à la fois l’évolution des cours boursiers et les choix stratégiques opérés dans des domaines clés tels que le cloud, l’IA et la mobilité durable.