Forbes : voici les milliardaires dont la fortune a reculé

Chaque mois, le classement Forbes ressemble à une arène où les fortunes s’affrontent au rythme des marchés. Octobre 2025 n’a pas échappé à la règle : trois figures majeures de la richesse mondiale ont vu leurs avoirs reculer, prouvant qu’aucun empire financier n’est à l’abri des caprices de la Bourse.

Trois géants fragilisés

Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et longtemps incarnation de l’essor du commerce en ligne, a été le plus touché. En seulement trente jours, la valeur de sa fortune a diminué de 8,4 milliards de dollars, conséquence directe d’un repli de 4 % du titre de son entreprise. Mark Zuckerberg, qui règne sur Meta et ses réseaux sociaux planétaires, a lui aussi vu son patrimoine s’effriter : 1,5 milliard de dollars se sont envolés, ramenant son total à 251,5 milliards. Quant à Warren Buffett, le sage d’Omaha et maître de l’investissement traditionnel, il a perdu environ 200 millions d’euros. Pour ce dernier, la baisse reste modeste, mais elle illustre la pression constante qui pèse sur les patrimoines liés aux entreprises cotées.

Ces chiffres rappellent que même les fortunes les plus colossales fluctuent au gré des marchés. L’e-commerce, les plateformes sociales et la finance classique ont tous connu un mois plus compliqué, contrastant avec les secteurs qui avaient tiré leur épingle du jeu en septembre, comme l’intelligence artificielle.

Derrière les fortunes, des hommes

Ces trois milliardaires ne sont pas seulement des noms sur un classement. Bezos a transformé une librairie en ligne en un géant mondial de la logistique et du cloud. Zuckerberg, lui, a bâti un empire numérique qui connecte plusieurs milliards de personnes à travers Facebook, Instagram et WhatsApp. Buffett, enfin, est devenu une légende vivante grâce à sa stratégie d’investissement patiente et sa capacité à faire prospérer Berkshire Hathaway. Leur influence dépasse leurs portefeuilles : ils ont façonné des pans entiers de l’économie mondiale.

Une leçon sur l’instabilité

Le recul d’octobre 2025 souligne à quel point la richesse de ces géants repose sur des bases mouvantes. La perte de plusieurs milliards peut sembler abstraite pour le grand public, mais elle illustre une réalité : même les fortunes les plus astronomiques restent vulnérables aux cycles économiques.

Ces secousses financières ne bouleversent pas le classement au point d’éjecter Bezos, Zuckerberg ou Buffett du cercle restreint des plus puissants. Elles rappellent toutefois une vérité simple : l’argent des milliardaires, si massif soit-il, reste soumis aux mêmes règles que celui de tout investisseur. Leurs chutes temporaires donnent un aperçu des risques que le commun des mortels connaît à plus petite échelle, quand une action baisse ou qu’un placement déçoit.