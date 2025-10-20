Formation aux métiers du futur: L’EMN lance un appel à candidatures (280 bourses complètes offertes)

Apprendre, se qualifier et trouver sa voie dans le digital : c’est le pari de l’École des Métiers du Numérique qui met à la disposition des jeunes 280 bourses de formation certifiante dans le cadre d’un programme soutenu par l’Organisation internationale de la Francophonie. Face à la transformation numérique qui redessine le marché de l’emploi en Afrique, le Bénin intensifie ses efforts de formation de la jeunesse. L’École des Métiers du Numérique (EMN), établissement public inauguré en octobre 2022, vient d’ouvrir les inscriptions pour 280 places de formation entièrement financées.

Un programme soutenu par la Francophonie

L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet « D-CLIC, formez-vous au numérique avec l’OIF« , un programme déployé par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dans plusieurs pays africains francophones. Lancé en 2021, ce projet vise à renforcer les compétences numériques des jeunes de 18 à 35 ans pour améliorer leur employabilité.

Depuis sa phase pilote, D-CLIC a déjà formé plus de 2 500 jeunes dans quatorze pays, dont le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, Madagascar et la Tunisie. Au Bénin, l’EMN a été désignée comme opérateur de mise en œuvre, profitant de son infrastructure moderne financée à hauteur de 530 millions de FCFA par les gouvernements français et béninois, ainsi que par Sofrecom, filiale du groupe Orange.

Quatre parcours professionnalisants proposés

Les formations proposées ciblent des métiers en forte demande sur le marché béninois et régional :

Technicien d’intervention Télécom (fibre optique) : pour accompagner le déploiement des réseaux très haut débit dans le pays

: un métier technique essentiel à l’ère de l’automatisation Marketing digital : indispensable aux entreprises qui développent leur présence en ligne

Ces formations, d’une durée de trois à six mois selon la spécialité, combinent théorie et pratique. Elles sont conçues selon une pédagogie active qui place les apprenants en situation professionnelle réelle. À l’issue du parcours, les participants obtiennent une certification reconnue.

Conditions d’admission et modalités

Pour être éligibles, les candidats doivent être âgés de 18 à 35 ans, être titulaires au minimum du baccalauréat, et s’engager à suivre une formation intensive en présentiel. Les demandeurs d’emploi et les personnes en reconversion professionnelle sont particulièrement encouragés à postuler. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27 octobre 2025 à 23h59, exclusivement en ligne via la plateforme https://ecolenumerique.bj/dclic-inscription/. L’annonce a été publiée sur le site officiel du gouvernement béninois.

Une école au service de la transformation numérique

Créée par décret en octobre 2020, l’École des Métiers du Numérique se positionne comme un pilier de la stratégie nationale de digitalisation. Située à Fidjrossè, près de Cotonou, elle dispose d’un plateau technique moderne comprenant trois ateliers de travaux pratiques, un appartement témoin et un espace extérieur reproduisant l’architecture réseau actuelle du Bénin.

« L’ambition du Gouvernement béninois est de faire de l’EMN une école de référence en Afrique de l’Ouest« , avait déclaré le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané lors de son inauguration en 2022. L’école collabore avec plusieurs partenaires, dont Simplon, Afrikedutech et d’autres structures de formation locales, pour assurer la qualité de ses programmes.

Des résultats encourageants

Bien que l’école soit récente, des cohortes précédentes du programme D-CLIC ont déjà été formées au Bénin. En mai 2025, des apprenants en marketing digital spécialisés en Social Media Management ont soutenu leurs projets de fin de formation à Simplon Bénin, démontrant leur maîtrise des outils professionnels du secteur.

Cette nouvelle vague de recrutement témoigne de la volonté du Bénin de multiplier les opportunités pour sa jeunesse dans un secteur en pleine expansion. Pour ces 280 jeunes, c’est une opportunité concrète d’accéder gratuitement à des compétences recherchées sur un marché du travail en pleine transformation numérique.