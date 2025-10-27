Fortune : Dangote pourrait atteindre les 100 milliards grâce à sa raffinerie

En Afrique, Aliko Dangote, figure emblématique du secteur industriel, pourrait frapper très forte. En effet, ce dernier serait sur le point d’introduire sa raffinerie, en bourse. Si elle venait à effectivement se concrétiser, elle permettait à l’entreprise d’être valorisée à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d’euros, faisant tout simplement exploser la fortune personnelle de l’homme d’affaires nigérian.

Cette installation, qui se trouve à Lekki, au Nigeria, est capable de traiter 650 000 barils par jour. Particulièrement active, elle pourrait être valorisée, selon les observateurs, entre 50 et 70 milliards de dollars. L’introduction, elle, ne serait que partielle, avec Dangote qui conserverait entre 65 et 70% de la propriété et de l’exploitation. Ce sont donc quasiment 30% qui seraient ouverts à l’investissement.

La raffinerie Dangote, bientôt en bourse ?

Cette opération pourrait ainsi propulser la valeur de ses parts entre 32 et 49 milliards de dollars, en tenant compte de ses autres actifs, notamment dans le ciment et les engrais, faisant du groupe, l’un des plus puissants du continent. Ce serait aussi, pour la bourse nigériane, un sérieux atout, un point fort sur lequel se reposer pour attirer les investisseurs étrangers, peut-être frileux actuellement.

Cette opération devrait avoir lieu d’ici au mois de mai 2025. Plus de détails sont attendus dans les semaines ou dans les mois à venir, mais une chose est certaine : il s’agit, de l’aveu même de tous les observateurs, d’une des plus grosses opérations financières et boursières jamais réalisée sur le sol africain.

Une fortune personnelle qui explose

En intégrant la valeur de ses autres entreprises, comme Dangote Cement et Dangote Fertilizer, la fortune personnelle d’Aliko Dangote pourrait s’élever entre 90 et 110 milliards de dollars. Il deviendrait alors l’une des fortunes les plus riches de la planète, loin toutefois de la première place d’Elon Musk, avec ses 415 milliards de dollars à disposition ou de Larry Ellison et ses 271 milliards.