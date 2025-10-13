Fortunes : les biens du milliardaire Bernard Arnault dévoilés en France

L’empire de Bernard Arnault ne se limite pas aux boutiques Louis Vuitton, Dior ou Moët & Chandon. Sur la Côte d’Azur, le patron de LVMH a bâti un royaume à ciel ouvert, composé de villas somptueuses, d’hôtels iconiques et de domaines viticoles parmi les plus recherchés de France. Des rivages de Saint-Tropez aux falaises d’Èze, le milliardaire a peu à peu transformé cette région en un écrin à son image : raffiné, discret et ancré dans l’univers du luxe.

Le roi du luxe et son terrain de jeu azuréen

À Saint-Tropez, Bernard Arnault possède une demeure d’exception au sein des Parcs, un domaine privé de 200 hectares réservé à une élite triée sur le volet. D’après Pure People, sa villa, estimée à près de 40 millions d’euros, s’étend sur 400 m² en plein cœur d’un site naturel préservé, à quelques encablures de la Méditerranée. Plus au sud, entre Monaco et Saint-Tropez, ses yachts croisent les eaux les plus chères du monde, symboles flottants de son goût pour l’excellence.

Mais l’homme d’affaires ne se contente pas du confort d’une résidence personnelle. En véritable stratège, il a investi dans des établissements d’exception. En juillet 2025, il a acquis pour 200 millions d’euros le légendaire hôtel Cap Estel, à Èze, joyau suspendu entre ciel et mer. Cet achat s’ajoute à une collection d’actifs prestigieux qui fait de la Côte d’Azur l’un des piliers de son patrimoine français. Vignobles réputés, bastides parfumées et adresses mythiques composent un portefeuille à l’image de son groupe : multiple et hautement désirable.

D’un héritier industriel à un empire mondial

Avant d’accumuler les villas et les hôtels de prestige, Bernard Arnault a construit sa fortune en redéfinissant le luxe français. Ingénieur de formation, il reprend l’entreprise familiale dans les années 1980, avant de se lancer dans le rachat de maisons emblématiques. En unissant Dior, Givenchy, Fendi ou encore Moët Hennessy sous la bannière de LVMH, il a façonné un géant mondial capable de marier tradition artisanale et expansion internationale. Cette vision, à la croisée de la rigueur industrielle et du raffinement créatif, lui a permis d’accéder au cercle restreint des cinq plus grandes fortunes de la planète.

Aujourd’hui, les investissements immobiliers du milliardaire sur la Côte d’Azur apparaissent comme une extension naturelle de cet empire. Là où d’autres collectionnent les œuvres d’art, Arnault collectionne les lieux d’exception. Chacun de ses achats semble répondre à une logique de prestige et de permanence, prolongeant l’idée qu’un bien d’exception, tout comme une maison de couture, doit traverser les générations.

Le luxe, ancré dans la pierre

De Saint-Tropez à Èze, la présence de Bernard Arnault sur la Côte d’Azur ne relève pas du simple plaisir personnel. Elle traduit une philosophie : celle de faire du patrimoine une composante à part entière du luxe. Ses investissements combinent art de vivre, stratégie et héritage. À travers ses propriétés, il érige une autre facette de son empire, plus silencieuse mais tout aussi éloquente.

L’homme le plus puissant du luxe français semble ainsi avoir trouvé sur la Riviera un miroir parfait de son ambition : élégance, exclusivité et pérennité. Là où la mer rencontre les collines parfumées, Bernard Arnault continue d’étendre son influence — non plus seulement sur les podiums du monde, mais sur les rivages les plus enviés de France.