France : 4 personnes meurent dans l’incendie d’un immeuble

Un incendie a causé la mort de quatre personnes ce lundi matin à Lyon. Le feu s’est déclaré dans un immeuble situé rue André-Philip, dans le 3e arrondissement, en bordure du quartier de la Part-Dieu.

Une opération d’ampleur pour maîtriser le feu

L’incendie s’est déclenché vers 5h30 et a été maîtrisé aux alentours de 7 heures. Selon les secours, 78 sapeurs-pompiers et 34 engins ont été mobilisés, appuyés par quatre équipages du SAMU du Rhône. Douze personnes ont été examinées sur place. Les victimes sont deux femmes et deux hommes, dont les âges n’ont pas encore été précisés.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a fait part de sa profonde émotion après l’annonce du drame. Il a salué la mobilisation « rapide et exemplaire » des équipes de secours — pompiers, SAMU, police et agents de la Ville — et adressé un message de compassion aux proches des victimes.

Des habitants pris au dépourvu

L’immeuble concerné, situé au 230 rue André-Philip, se trouve dans une zone résidentielle proche de la gare de la Part-Dieu. Le feu, dont l’origine reste à déterminer, a surpris les habitants tôt dans la matinée. Les secours ont procédé à plusieurs évacuations et à la prise en charge de personnes légèrement blessées ou choquées.

Les autorités locales n’ont pour l’heure fourni aucun détail supplémentaire sur les circonstances du sinistre. Une enquête devra préciser les causes de cet incendie qui a endeuillé le 3e arrondissement de Lyon ce lundi.