France : condamné, Sarkozy a été informé de sa date et lieu de détention

Récemment reconnu coupable et condamné à une peine de prison pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy a été convoqué, il y a quelques heures, par le Parquet national financier (PNF). Il s’est ainsi rendu au tribunal de Paris, pour échanger avec les autorités.

Une audience qui s’est tenue ce lundi après-midi et qui avait pour finalité les conditions dans lesquelles l’ancien président de la République aura à purger sa peine de cinq ans ferme. Pour rappel, celui-ci a été reconnu coupable d’irrégularités dans les comptes de sa campagne 2007, qui aurait été financée en partie par la Libye de Mouammar Kadhafi.

Nicolas Sarkozy ira bel et bien en prison

Un appel a été effectué. Mais celui-ci n’est pas suspensif. Le mandat de dépôt à exécution provisoire rend ainsi son incarcération, imminente. Selon des sources proches du dossier, elle devrait avoir lieu d’ici à quelques mois. Il sera ensuite placé dans un quartier spécifique, dédié aux personnalités connues, ayant besoin d’une protection particulière.

Deux établissements sont susceptibles d’accueillir l’ancien chef de l’État. Il s’agit de la maison d’arrêt de la Santé, située à Paris, ou celle de Fleury-Mérogis, dans l’Essonne. Pour le moment cependant, on ne sait pas encore où l’ancien président de la République sera amené à se rendre. La décision ne devrait toutefois pas tarder à tomber, dans un souci d’organisation et de logistique. Peut-être même est-elle déjà connue de l’ancien chef de l’État, mais l’information n’a pas encore été rendue publique.

Un appel pour réclamer une remise en liberté

Il a d’ores et déjà été confirmé qu’une demande de remise en liberté sera déposée auprès de la cour d’appel, à la minute même où Nicolas Sarkozy entrera en prison. Celle-ci disposera alors d’un délai maximal de deux mois à date de dépôt pour rendre son verdict et éventuellement autoriser son retour à la vie civile, sous certaines conditions toutefois (comme la nécessité de pointer au sein d’un commissariat).