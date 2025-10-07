France : désormais seul contre tous, que va faire Macron ?

La dissolution surprise de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron en juin 2024, censée clarifier le rapport de forces après la défaite de son camp aux Européennes, a été vécu comme un vrai séisme politique. En effet, les élections législatives suivantes ont eu pour finalité, de morceler davantage l’Assemblée nationale.

Le Parlement est tout simplement ingouvernable. Il est scindé en trois blocs quasiment égaux, avec grosso modo, un-tiers de la représentation nationale à gauche, un tiers au centre et un tiers à droite. Depuis, l’exécutif s’enlise dans une instabilité sans précédent. Les tentatives de former un gouvernement viable se sont enchaînées, se soldant toutes, à l’heure, par des échecs.

Trois premiers ministres ont annoncé leur démission

Michel Barnier (LR) et François Bayrou (MoDem) ont été désavoués par une motion de censure. Sébastien Lecornu, lui, a démissionné après 27 jours à la tête de Matignon et 14 heures seulement après avoir présenté son gouvernement au président de la République, qui l’avait d’ailleurs accepté. Face à l’urgence de la situation, Emmanuel Macron a invité Sébastien Lecornu à trouver un terrain d’entente avec les autres partis politiques, d’ici à ce mercredi soir.

Face à une situation que beaucoup qualifient d’ubuesque, le président de la République se retrouve plus que jamais isolé. Même au sein de ses propres soutiens, les langues se délient. Gabriel Attal, ancien Premier ministre, a affirmé ne plus rien comprendre de la politique du chef de l’État. Édouard Philippe a lui, invité le président Macron à démissionner après seulement, avoir trouvé un budget pour 2026.

L’opposition en embuscade, mais divisée

À gauche comme à droite, les critiques et attaques pleuvent. Le RN promet de censure à chaque nouveau gouvernement. La gauche ne souhaite pas travailler avec LFI. En bref, personne ne souhaite tirer dans le même sens et privilégie ses propres intérêts plutôt que ceux de la France.

Reste la question de savoir ce que fera Emmanuel Macron. À ce stade, cinq options s’offrent à lui :

la démission,

la nomination d’un Premier ministre de Gauche

la nomination d’un Premier ministre du Socle Commun

la dissolution de l’Assemblée nationale

un éventuel référendum.

Nul ne sait ce que celui-ci envisage de faire.